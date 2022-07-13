Saiba quais chefs do ES concorrem ao Prêmio Dólmã 2022

Apontado como o Oscar da Gastronomia Brasileira, o Prêmio Dólmã chegará à sua oitava edição este ano durante o festival Enchefs Brasil 2022, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de agosto em Macapá, capital do Amapá. Na ocasião, serão coroados os melhores chefes de cozinha ou cozinheiros de cada estado brasileiro.

A final da competição desenhou-se da seguinte forma: três concorrentes de cada estado disputaram, entre eles, o título de melhor prato local.

Aqui no Estado, dois dos três finalistas garantiram uma vaga para concorrer ao Prêmio Dolmã por meio do Festival Enchefs Espírito Santo, realizado em abril durante a feira Exposul Rural Gastronomia, em Cachoeiro de Itapemirim.

FINALISTAS CAPIXABAS

No time capixaba, o terceiro chef a disputar o prêmio foi indicado pelo chef Juarez Campos, vencedor da última edição do concurso. O profissional escolhido por Juarez foi Hamilton Martins do Amaral Jr., de Itaipava, em Itapemirim.

Entre os vencedores da etapa estadual do Enchefs que disputarão o Prêmio Dólmã está a chef Kenia Mota, de Anchieta, que conquistou sua vaga com uma moqueca de filé de baiacu salgado com banana-da-terra e pirão.

Moqueca de filé de baiacu salgado com banana e pirão Crédito: Kenia Mota

“Minha inspiração para o prato surgiu durante uma conversa no Festival da Moqueca Capixaba. Lá, o chef Juarez Campos estava falando sobre os diversos tipos de moquecas que temos, o que me despertou curiosidade. Agora que o prêmio está perto estou ficando mais nervosa. Estou ansiosa, mas tenho uma expectativa boa para o resultado”, contou Kenia.

O outro finalista do Enchefs Espírito Santo que concorrerá ao Dólmã em 2022 é o capixaba Nagem, de Iúna, vencedor com a batata recheada com camarão e muçarela gratinada.

"Ter sido vencedor Estadual do Enchefs 2022 já foi uma vitória pra mim. Está concorrendo ao Prêmio Nacional Dólmã é um sonho que era distante, pois já estou há 20 anos no ramo da gastronomia, poder estar concorrendo ao título máximo da gastronomia brasileira com o título de embaixador da gastronomia do Brasil pelo ES, será muito importante pra mim e pra minha profissão", afirmou.

OPORTUNIDADE PROFISSIONAL

Segundo o organizador da etapa estadual do prêmio, Gilson Surrage, essa é uma boa oportunidade para os profissionais de gastronomia ganharem visibilidade e reconhecimento.