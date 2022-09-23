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Bistrô e choperia: um tour pelos points gastronômicos do Saldanha

Conheça os cardápios e os ambientes do Bistrô Saldanha e da Casa 107, abertos recentemente no histórico Forte São João, em Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 18:25

Quem visita o Forte São João, na Curva do Saldanha, encontra um espaço gastronômico único na Capital, com muita história, belas paisagens e comida e bebida boa do café até o jantar.
Composto pelo Bistrô Saldanha e pela choperia Casa 107, ele faz parte da nova Casa do Turismo Capixaba, que está sendo construída na antiga sede do clube Saldanha da Gama.      
Além da gastronomia, o Saldanha terá o seu icônico salão nobre reaberto ainda este ano e ganhará em 2023 uma loja de artesanato e um memorial. O prédio histórico, erguido no período colonial, também vai abrigar a Secretaria de Estado do Turismo.  

O BISTRÔ SALDANHA

Em clima de nostalgia, o Bistrô Saldanha ocupa o segundo andar e um deque externo, ambos com vista para a baía e o Penedo. O salão, decorado em estilo art noveau como a Confeitaria Colombo, no Rio, conta com lustres, espelhos, arabescos dourados, peças de antiquário, móveis em estilo clássico, piso que remete a ladrilho hidráulico e fotos antigas do local.
Pratos e ambientes do Bistrô Saldanha em Vitória
Ambiente do bistrô é inspirado na histórica Confeitaria Colombo Crédito: Vitor Jubini
O espaço oferece café, almoço e jantar, de sexta a domingo, e comporta até 120 pessoas sentadas, nos dois ambientes. A cozinha é comandada pelo chef Rodrigo Resende.
O cardápio de cafeteria inclui café completo (individual R$ 54,90/duplo R$ 99), omeletes, ovo mexido, misto, queijo quente e bebidas como cappuccinos, milkshakes, expressos, cafés filtrados, chocolates e chás. Há também uma vitrine com doces, quindins, pudins, tarteletes e quiches. 
Pratos e ambientes do Bistrô Saldanha em Vitória
O bistrô serve café completo nos finais de semana Crédito: Vitor Jubini
Já o menu do restaurante, bem variado, contém entradas como ceviche, steak tartare, bolinho de bacalhau, polvo na manteiga e dadinho de tapioca (de R$ 42 e R$ 89); saladas (a partir de R$ 42), massas (a partir de R$ 69), risotos (a partir de R$ 72), moquecas (a partir de R$ 220), pratos família (a partir de R$ 250), pratos individuais (carne, bacalhau, peixe e frutos do mar, a partir de R$ 65) e sobremesas (petit gateau ou panna cotta, a partir de R$ 29).  

Bistrô Saldanha

Além de coquetéis clássicos, o bistrô tem na carta dez criações, à base de gim, cachaça, bourbon, rum, vodca e aperol. Os valores ficam entre R$ 28 (caipirinha) e R$ 40 (negroni). Os vinhos custam de R$ 112 (Foye Reserva) a R$ 590 (champanhe Perrier-Jouët) a garrafa. 
O Bistrô Saldanha é administrado pelos empresários Luciano Reis e Rodrigo Antunes (Maho Gastrobar, Épico Beach Bar, Embrazado). O projeto dos ambientes é assinado pela arquiteta Mirella Corrêa e a restauração do teto original ficou a cargo de Catarina Zambe e Aílton Costa.

A CHOPERIA CASA 107

Petiscar bebendo chopes e drinques no happy hour com uma linda vista da Beira-mar, em frente ao Penedo e à sombra de uma árvore frondosa (que à noite ganha iluminação especial). Essa é uma das experiências possíveis na choperia Casa 107, que funciona de quinta a domingo no térreo da Casa do Turismo.
Cervejaria Casa 107 e Bistrô Saldanha, no histórico prédio do Forte São João, antiga Sede do Saldanha
Iluminação dá um charme extra ao happy hour  Crédito: Fernando Madeira
As mesas do espaço ficam todas ao ar livre, ao estilo dos tradicionais jardins de cerveja alemães, conhecidos como biergarten. Das torneiras saem os chopes produzidos pela cervejaria colatinense, comandada pelo empresário Kamylo Tresena.
Pilsner, Hop Lager, Summer e American IPA são os estilos disponíveis, servidos em canecas de 370ml (a partir de R$ 10,90). A carta de drinques é extensa e traz, além dos clássicos, coquetéis autorais feitos com cerveja.
São exemplos o 107 Sunset, à base de gim, cerveja pilsen, frutas tropicais, gengibre e limão (R$ 30), e o Eros Penedo, com cachaça de jambu, cerveja IPA, xarope de flor de sabugueiro, limão e açúcar mascavo (R$ 35). 
Cervejaria Casa 107 e Bistrô Saldanha, no histórico prédio do Forte São João, antiga Sede do Saldanha
Costelinha ao barbecue com fritas e maionese: R$ 89,90 Crédito: Fernando Madeira
Para acompanhar os goles, há opções como bolinhos (de bacalhau, caranguejo ou feijoada), chapa mista, linguicinha com purê e farofa, quibe feito com malte da casa, kiéber, peixe frito e costelinha de porco ao molho barbecue. As porções custam entre R$ 28 e R$ 98. 
A choperia abre para almoço nos finais de semana, com pratos para duas pessoas. Além da feijoada (aos sábados) e da moqueca capixaba, devem pintar por lá pratos brasileiros, como rabada e galinhada. 

Casa 107 Saldanha da Gama

CASA DO TURISMO 
Forte São João, antiga sede do clube Saldanha da Gama. Av. Beira-mar, 320, Curva do Saldanha, 320, Vitória. O local conta com estacionamento gratuito.
Espaços gastronômicos: 
  • Bistrô Saldanha - Sexta, das 11h às 22h. Sábado e domingo, das 9h às 22h. Funcionamento a partir do dia 4 de outubro: de terça a sexta, das 11h às 22h. Sábado e domingo, das 9h às 22h. Capacidade: 120 lugares. Instagram: @bistrosaldanha.
  • Cervejaria Casa 107 - Quinta e sexta, das 16h às 21h. Sábado, das 11h às 21h. Domingo, das 11h às 18h. Capacidade: 60 lugares. Instagram: @casa107gastrobar. Vantagens para assinantes do CLUBE A GAZETA.

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