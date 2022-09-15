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Famosa em Jardim Camburi, doceria abre nova loja em Vitória

Saiba onde fica a segunda unidade da Casa Stein. Veja também: jantar com Dagoberto Torres no Soeta, novo IGA Vitória e aula de degustação de vinhos do Clube A Gazeta
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 19:28

A Casa Stein é uma das confeitarias mais movimentadas de Jardim Camburi e acaba de inaugurar sua segunda unidade em Vitória.
O bairro escolhido foi a Praia do Canto, onde a nova loja funciona desde o início de agosto, na Rua Desembargador Sampaio, 106. 
Com um amplo salão climatizado e mesas na varanda, a doceria tem uma vitrine repleta de gostosuras de produção própria, como minibolos (com geleia de amora ou de tangerina), tortas (a de palha italiana de Ninho com chocolate é tentadora), quiches, empadas, empanadas (a mais pedida é a de carne desfiada com gorgonzola) e outros itens de pâtisserie.
Casa Stein
Minibolo com geleia de amora, milkshake Red Velvet, sanduíche de focaccia, café na chemex e taça de brownie Crédito: Carlos Alberto Silva
Entre as sobremesas, destaque para a taça de brownie com Nutella, sorvete de creme, morango em pedaços e calda de frutas vermelhas (R$ 25). Na seção de bebidas geladas, vale provar o milkshake Red Velvet (R$ 24).  
Na cozinha são preparados salgados generosos, como o sanduíche de focaccia com pesto, queijo de búfala, tomate e manjericão (R$ 32), e o Croque Vovó Lete - neste, o pão é uma receita da avó da chef, Alessandra Stein.

Casa Stein Praia do Canto

O pão de queijo ao estilo da Pousada Rabo do Lagarto (R$ 11) faz sucesso na companhia dos cafés especiais capixabas. Além do expresso, há versões nos métodos chemex, V60, aeropress, prensa francesa, clever e coador de pano.
Café da manhã e almoço já estão nos planos dos criadores da marca, Alessandra Stein e Cleilson Santos, que em breve lançarão um bistrô com jantar na Casa Stein de Jardim Camburi. Mais informações: (27) 99835-9192.

JANTAR COM CHEF COLOMBIANO EM VITÓRIA

Chef do restaurante Barú Marisqueria, em São Paulo, Dagoberto Torres desembarca novamente em Vitória para cozinhar no Soeta, de Barbara Verzola e Pablo Pavón. 
O colombiano é a estrela de mais uma edição do projeto Soeta Recebe e vai preparar com os anfitriões capixabas um menu-degustação de sete etapas (R$ 280 por pessoa/bebidas à parte).
O chef Dagoberto Torres, do restaurante Baru Marisqueria, em São Paulo
Dagoberto Torres comanda o Barú Marisqueria, em São Paulo Crédito: Soeta/Divulgação
Ceviche Goa (polvo, camarão, lula, curry, leite de coco e tortilha de arroz); La Milanga (sanduíche de milanesa de meca e coleslaw fermentada); K-Pulpo (bocadito de polvo na brasa, arroz tostado, nori, ovas e kimchi); e lula salteada com manteiga de chile verde são criações do chef para a noite. 
A primeira entrada, manga em tempura com tartar de atum, e a sobremesa (Cacau, chocolate e cupuaçu) são assinados por Verzola e Pavón. Reservas e mais informações: (27) 3026-4433 ou 98875-1032. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto. 

Clube A Gazeta promove degustação de vinhos

Em parceria com o e-commerce VinhoCom, o Clube A Gazeta promove para seus assinantes, no dia 24 de setembro, uma masterclass de degustação de vinhos, com o sommelier Newton de Castro. O profissional, que tem certificação internacional da Wine and Spirit Education Trust (WSET) Nível 2 e mais de 20 anos de experiência, vai ensinar como degustar, descrever e avaliar a qualidade de um vinho. O evento acontecerá das 10h às 12h30. Para inscrições e mais informações acesse clube.ag/degustavinho. 

ESCOLA DE GASTRONOMIA EM NOVO ENDEREÇO

O IGA, Instituto Gastronômico das Américas, acaba de mudar de endereço em Vitória. A escola de gastronomia funcionou por sete anos na Rua do Canal, em Jardim da Penha, e agora está na Mata da Praia, na Avenida Desembargador Demerval Lyrio, 600.  
Nova sede do IGA Instituto Gastronômico das Américas, em Vitória
Nova sede do IGA Vitória fica na Mata da Praia Crédito: IGA/Divulgação
O novo espaço conta com duas cozinhas e tem o dobro do tamanho do anterior. Além do curso profissional Gastronomia e Alta Cozinha, com duração de dois anos, o IGA oferece diversos cursos rápidos.
Atualmente estão abertos Chef Express, Confeitaria Profissional e Avançada, Panificação e Confeitaria e Sushi e Cozinha Oriental, além do Cozinheirinhos, de culinária infantil. Mais informações: (27) 99860-2811.

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