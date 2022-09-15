Famosa em Jardim Camburi, doceria abre nova loja em Vitória

A Casa Stein é uma das confeitarias mais movimentadas de Jardim Camburi e acaba de inaugurar sua segunda unidade em Vitória.

O bairro escolhido foi a Praia do Canto, onde a nova loja funciona desde o início de agosto, na Rua Desembargador Sampaio, 106.

Com um amplo salão climatizado e mesas na varanda, a doceria tem uma vitrine repleta de gostosuras de produção própria, como minibolos (com geleia de amora ou de tangerina), tortas (a de palha italiana de Ninho com chocolate é tentadora), quiches, empadas, empanadas (a mais pedida é a de carne desfiada com gorgonzola) e outros itens de pâtisserie.

Minibolo com geleia de amora, milkshake Red Velvet, sanduíche de focaccia, café na chemex e taça de brownie Crédito: Carlos Alberto Silva

Entre as sobremesas, destaque para a taça de brownie com Nutella, sorvete de creme, morango em pedaços e calda de frutas vermelhas (R$ 25). Na seção de bebidas geladas, vale provar o milkshake Red Velvet (R$ 24).

Na cozinha são preparados salgados generosos, como o sanduíche de focaccia com pesto, queijo de búfala, tomate e manjericão (R$ 32), e o Croque Vovó Lete - neste, o pão é uma receita da avó da chef, Alessandra Stein.

Casa Stein Praia do Canto

O pão de queijo ao estilo da Pousada Rabo do Lagarto (R$ 11) faz sucesso na companhia dos cafés especiais capixabas. Além do expresso, há versões nos métodos chemex, V60, aeropress, prensa francesa, clever e coador de pano.

Café da manhã e almoço já estão nos planos dos criadores da marca, Alessandra Stein e Cleilson Santos, que em breve lançarão um bistrô com jantar na Casa Stein de Jardim Camburi. Mais informações: (27) 99835-9192.

JANTAR COM CHEF COLOMBIANO EM VITÓRIA

Chef do restaurante Barú Marisqueria, em São Paulo, Dagoberto Torres desembarca novamente em Vitória para cozinhar no Soeta, de Barbara Verzola e Pablo Pavón.

O colombiano é a estrela de mais uma edição do projeto Soeta Recebe e vai preparar com os anfitriões capixabas um menu-degustação de sete etapas (R$ 280 por pessoa/bebidas à parte).

Dagoberto Torres comanda o Barú Marisqueria, em São Paulo Crédito: Soeta/Divulgação

Ceviche Goa (polvo, camarão, lula, curry, leite de coco e tortilha de arroz); La Milanga (sanduíche de milanesa de meca e coleslaw fermentada); K-Pulpo (bocadito de polvo na brasa, arroz tostado, nori, ovas e kimchi); e lula salteada com manteiga de chile verde são criações do chef para a noite.

A primeira entrada, manga em tempura com tartar de atum, e a sobremesa (Cacau, chocolate e cupuaçu) são assinados por Verzola e Pavón. Reservas e mais informações: (27) 3026-4433 ou 98875-1032. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto.

Clube A Gazeta promove degustação de vinhos Em parceria com o e-commerce VinhoCom, o Clube A Gazeta promove para seus assinantes, no dia 24 de setembro, uma masterclass de degustação de vinhos, com o sommelier Newton de Castro. O profissional, que tem certificação internacional da Wine and Spirit Education Trust (WSET) Nível 2 e mais de 20 anos de experiência, vai ensinar como degustar, descrever e avaliar a qualidade de um vinho. O evento acontecerá das 10h às 12h30. Para inscrições e mais informações acesse clube.ag/degustavinho.

ESCOLA DE GASTRONOMIA EM NOVO ENDEREÇO

O IGA, Instituto Gastronômico das Américas, acaba de mudar de endereço em Vitória. A escola de gastronomia funcionou por sete anos na Rua do Canal, em Jardim da Penha, e agora está na Mata da Praia, na Avenida Desembargador Demerval Lyrio, 600.

Nova sede do IGA Vitória fica na Mata da Praia Crédito: IGA/Divulgação

O novo espaço conta com duas cozinhas e tem o dobro do tamanho do anterior. Além do curso profissional Gastronomia e Alta Cozinha, com duração de dois anos, o IGA oferece diversos cursos rápidos.