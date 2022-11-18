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Rodízio "de tudo" vai do sushi ao hambúrguer em Jardim Camburi

Top Foods foi aberto esta semana na Carlos Martins. Veja também: nova Tea Shop, menu da Copa no Gabê e jantar espanhol nos restaurantes Peppe e Eliah
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 17:16

A casa de rodízios Top Foods foi inaugurada esta semana em Jardim Camburi e já entrou no radar dos gulosos de carteirinha.
Por lá, o cardápio é bem variado e tem "de um tudo": sushi, franguinho frito, hambúrguer, pizza, esfiha, espetinho e até açaí.  
E quem vai ao restaurante pode pedir qualquer item e comer à vontade pagando o valor fixo de R$ 59,90. Esse preço, cobrado por pessoa, é promocional de inauguração.    
A Top Foods é uma marca que reúne cinco dark kitchens (cozinhas otimizadas para atender apenas delivery) e terá no novo espaço serviço de mesa com todas as opções de seus cardápios.
Pratos do rodízio Top Foods, em Jardim Camburi, Vitória
Preço de inauguração do rodízio é R$ 59,90 por pessoa  Crédito: Ricardo Medeiros
Coxinha sem massa, pastel, espetinho de carne, Hot Philadelphia, pizza marguerita, costela ao barbecue e hambúrguer com batata frita estão entre os itens que serão oferecidos todos os dias, mas a lista do rodízio sempre terá novidades.
"Até a próxima semana já vamos ter carnes defumadas na pit smoker, aí vão entrar sanduíche de brisket e outras coisas mais", adianta o proprietário, Luiz Unelo, que também comanda os restaurantes Banzai e Banzai Lounge, em Vitória.     
A casa de rodízios vai funcionar todos os dias, das 18h à meia-noite, na Rua Carlos Martins, 495 (antigo Rock Burger e Tertúlia Botequim). Mais informações: @topfoodsjc (Instagram). 

NOVA LOJA DE CHÁS EM VITÓRIA

A rede especializada em chás Tea Shop inaugurou recentemente uma segunda loja em Vitória. O novo ponto de vendas da marca fica na Rua Constante Sodré, nº 1.052, na Praia do Canto.
Lá estão à venda mais de 130 mesclas, além de acessórios e produtos à base de chá. O atendimento é feito por uma equipe especializada, que dá dicas de preparo e harmonização. A primeira operação da Tea Shop na Capital fica no piso 1 do Shopping Vitória. Mais informações: @teashop_praiadocanto (Instagram).
Loja de chás Tea Shop na Praia do Canto, em Vitória
Nova loja de chás foi aberta na Praia do Canto Crédito: Tea Shop/Divulgação

PRATOS BRASILEIROS PARA A COPA

Durante a Copa do Mundo, o restaurante Gabê Family Food terá um cardápio especial de pratos sob encomenda, todos bem brasileiros.
As opções são costelinha de porco (R$ 99/kg), empadão de frango com milho e creme verde de Catupiry (R$ 88/1,5 kg), carne louca (R$ 66/500g), feijão tropeiro (R$ 55/800g) e farofa com couve e batata palha (R$ 33/400g).
Pratos para a Copa do Mundo do restaurante Gabê Family Food
Costelinha, carne louca e farofa estão no menu da Copa Crédito: Gabê/Divulgação
A casa atende pedidos com no mínimo um dia de antecedência. Os telefones para encomendar são (27) 99602-2070 (Whatsapp) e 3025-2070. Entregas sob consulta e retiradas na Rua Dr. Eurico de Aguiar, 900, Santa Lúcia, Vitória.  

Jantar com inspiração espanhola

No dia 30 de novembro, às 19h, o chef Vinicius Cavalcante vai receber Juarez Campos nos restaurantes Peppe e Eliah para um jantar de inspiração espanhola. A dupla criou para a noite um menu-degustação de cinco etapas, que inclui itens como salada fria de siri com gaspacho crocante, arroz meloso de rabada com ovo de gema mole e um trio de tapas composto por mil-folhas de batata com molho bravo, croquete de paella e tortilha de calçot com cebola queimada e polvo. Quanto: R$ 230 por pessoa. Reservas: (27) 99782-7538. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória.  

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