Primeiro restaurante a servir moqueca na panela de barro faz 70 anos

O restaurante Sâo Pedro foi inaugurado na época em que a moqueca capixaba não era popular como hoje, e ficava praticamente restrita às residências de famílias tradicionais de Vitória.

Em 1952, ano em que o São Pedro foi inaugurado, o prato ícone do Espírito Santo foi à mesa de um restaurante pela primeira vez em panelas de barro e com seus acompanhamentos clássicos (pirão e arroz), como conta a jornalista Andréia Curry no livro "Restaurante São Pedro - 60 anos de Tradição em Moqueca".

Moqueca, arroz e pirão: trio é a especialidade da casa Crédito: Carlos Alberto Silva

Mas esse não é o único fato que liga a história da moqueca capixaba à do Sâo Pedro, que completa 70 anos no próximo dia 22 de novembro, funcionando no endereço original, o número 98 da rua Desembargador Ferreira Coelho.

Os tripés de ferro que vemos sustentar as panelas sobre a mesa foram inventados lá, e os fundadores da casa, Hercílio Alves da Silva e Almerinda Corina da Silva, são pais de Hercílio Alves da Silva Filho, o Pirão, um dos moquequeiros mais famosos do Estado.

A FAMÍLIA

Filha mais velha do Sr. Hercílio, Ruth Alves da Silva assumiu a direção da casa após o falecimento do pai, em 1995. Em 2010, seu sobrinho Victor José Curry Carneiro passou a ajudá-la na administração. Em 2020, após Ruth sofrer um acidente doméstico e afastar-se das funções no São Pedro, Victor assumiu o comando.

Ruth Alves no salão original do São Pedro, em 2018 Crédito: Marcelo Prest/Arquivo A Gazeta

O restaurante familiar preserva não somente sua história, contada em parte pelo mobiliário antigo e pelas paredes decoradas com fotos de celebridades que passaram por suas mesas, mas conserva também o estilo único de sua moqueca.

Nela, o peixe cozido à perfeição vai coberto pelas folhas de coentro, colocadas com seus respectivos talos, de forma que quem não aprecia o tempero possa removê-lo com facilidade.

O caldo, encorpado e extremamente saboroso, envolve generosos tomate em cubos e cebola em rodelas. De acompanhamento, o arroz ganha a tonalidade do urucum, corante natural da moqueca, além da companhia do pirão, cuja receita é segredo de família.

Fonte de água é um atrativo do jardim, construído nos anos 1960 Crédito: Afonso Martins

Para a chegada dos seus 70 anos, o São Pedro não terá uma programação específica. O aniversário foi comemorado em um almoço antecipado, para convidados especiais e jornalistas, no último dia 11, com direito a bolo e parabéns.

A seguir, reunimos outras cinco curiosidades na trajetória desse setentão que segue em ótima forma, para alegria dos fãs de carteirinha da nossa moqueca. As informações são do arquivo de A Gazeta e da jornalista Andréia Curry, neta dos fundadores do São Pedro.