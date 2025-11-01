Gastronomia

Arroz de forno: 7 receitas simples para deixar o jantar mais saboroso

Veja como preparar pratos deliciosos e práticos com esse ingrediente versátil

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 15:08

Arroz de forno com frango cremoso Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Para os dias em que a fome aperta e a criatividade para cozinhar parece ter sumido, o arroz de forno é a solução perfeita. Delicioso, fácil de preparar e versátil, ele transforma qualquer ingrediente da geladeira, inclusive sobras, em uma refeição completa e irresistível. E o melhor de tudo é que combina com qualquer ocasião, deixando cada momento ainda mais especial.

Abaixo, confira 7 receitas simples de arroz de forno para deixar o jantar mais saboroso!

Arroz de forno com frango cremoso

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

200 g de requeijão cremoso

1/2 xícara de chá de creme de leite

2 colheres de sopa de salsinha picada

150 g de queijo muçarela ralado

50 g de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado e refogue por 4 minutos. Junte o milho-verde e a ervilha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque a salsinha, o arroz, o requeijão e o creme de leite e mexa até obter uma consistência homogênea. Desligue o fogo, transfira para um refratário e cubra com os queijos. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Arroz de forno com carne moída

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

300 g de carne moída

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

100 g de presunto picado

150 g de queijo muçarela ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Acrescente o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque o arroz, o presunto e metade do queijo muçarela e misture. Desligue o fogo, transfira para um refratário e cubra com o restante do queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Arroz de forno com atum

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

170 g de atum escorrido

395 g de milho-verde

1/2 xícara de chá de azeitona picada

1/2 xícara de chá de creme de leite

100 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o arroz, o atum, o milho-verde e a azeitona. Adicione o creme de leite e mexa para incorporar. Transfira a mistura para um refratário e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com carne-seca e abóbora Crédito: Imagem: TYNZA | Shutterstock

Arroz de forno com carne-seca e abóbora

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

1 xícara de chá de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

1 xícara de chá de abóbora-cabotiá descascada, cozida e amassada

1 xícara de chá de uva-passa

100 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o arroz, a carne-seca, a uva-passa e a abóbora até obter uma consistência homogênea. Transfira para um refratário e cubra com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Arroz de forno com berinjela e abobrinha

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz integral cozido

1 berinjela cortada em cubos

1 abobrinha cortada em cubos

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Queijo de castanha-de-caju ralado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a berinjela, a abobrinha, o tomate e a cebola e refogue por 5 minutos. Acrescente o arroz integral e mexa para incorporar. Desligue o fogo e transfira a mistura para um refratário. Cubra com queijo de castanha-de-caju e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com linguiça toscana

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

2 linguiças toscanas sem pele e picadas

1/2 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

100 g de queijo muçarela ralado

Azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o tomate e doure. Junte a linguiça toscana e refogue por 5 minutos. Por último, coloque o arroz e misture. Transfira para um refratário e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com camarão

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

300 g de camarão limpo

1 colher de sopa de manteiga

1 dente de alho descascado e picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio. Adicione o camarão e o alho e refogue até ficar rosado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o molho de tomate e o arroz e mexa até obter uma consistência homogênea. Transfira para um refratário e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter. Sirva em seguida.