Arroz de forno: 7 receitas simples para deixar o jantar mais saboroso

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 15:08
Para os dias em que a fome aperta e a criatividade para cozinhar parece ter sumido, o arroz de forno é a solução perfeita. Delicioso, fácil de preparar e versátil, ele transforma qualquer ingrediente da geladeira, inclusive sobras, em uma refeição completa e irresistível. E o melhor de tudo é que combina com qualquer ocasião, deixando cada momento ainda mais especial.
Abaixo, confira 7 receitas simples de arroz de forno para deixar o jantar mais saboroso!
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado e refogue por 4 minutos. Junte o milho-verde e a ervilha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque a salsinha, o arroz, o requeijão e o creme de leite e mexa até obter uma consistência homogênea. Desligue o fogo, transfira para um refratário e cubra com os queijos. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Acrescente o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque o arroz, o presunto e metade do queijo muçarela e misture. Desligue o fogo, transfira para um refratário e cubra com o restante do queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter. Sirva em seguida.
Em um recipiente, misture o arroz, o atum, o milho-verde e a azeitona. Adicione o creme de leite e mexa para incorporar. Transfira a mistura para um refratário e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Em um recipiente, misture o arroz, a carne-seca, a uva-passa e a abóbora até obter uma consistência homogênea. Transfira para um refratário e cubra com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a berinjela, a abobrinha, o tomate e a cebola e refogue por 5 minutos. Acrescente o arroz integral e mexa para incorporar. Desligue o fogo e transfira a mistura para um refratário. Cubra com queijo de castanha-de-caju e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o tomate e doure. Junte a linguiça toscana e refogue por 5 minutos. Por último, coloque o arroz e misture. Transfira para um refratário e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio. Adicione o camarão e o alho e refogue até ficar rosado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o molho de tomate e o arroz e mexa até obter uma consistência homogênea. Transfira para um refratário e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter. Sirva em seguida.
