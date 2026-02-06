Sortudo

BBB 26: Jonas Sulzbach conquista a quarta Prova do Líder e define VIP

Aliados e rivais do líder Jonas se reuniram em grupos para tentar articular as indicações da próxima berlinda

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 09:51

Jonas Sulzbach conquista a quarta Prova do Líder Crédito: Reprodução Globo

O Big Brother Brasil 26 tem um novo líder: Jonas Sulzbach venceu a quarta Prova do Líder nesta quinta-feira, 5, durante o programa ao vivo do reality show. Após vencer a dinâmica, o veterano colocou o seu colar de Líder e escolheu o seu VIP: Sol Vega, Sarah Andrade, Alberto Cowboy, Edilson Capetinha, Gabriela e Maxiane.

A dinâmica que consagrou o veterano foi dividida em três etapas. Na primeira, os participantes foram separados em dois grupos - um com dez pessoas (Leandro, Solange Couto, Gabriela, Edilson, Marcelo, Jonas, Sol Vega, Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss) e outro com nove (Maxiane, Babu Santana, Chaiany, Breno, Marciele, Sarah Andrade, Jordana, Alberto Cowboy e Samira).

Cada participante foi trancado em uma cabine fechada por cadeado. Para se libertar, precisava pescar, com uma vara, um chip colocado em um recipiente à sua frente. Cada chip trazia um código de quatro dígitos, mas apenas um continha a combinação correta para abrir o cadeado.

Após sair da cabine, os jogadores deveriam apertar um botão - os dois primeiros de cada grupo avançavam à semifinal. Na primeira bateria, Jonas e Sol Vega foram os mais rápidos. Já na segunda bateria, Marciele e Chaiany avançaram.

Na segunda etapa, os quatro semifinalistas precisavam resgatar cubos pendurados em uma rede no teto do provódomo. Com uma vara, eles deveriam empurrar três cubos diferentes e encaixá-los em uma das quatro aberturas disponíveis. Com os três cubos em mãos, bastava colocá-los em uma estação e apertar o botão para concluir a prova.

Jonas e Marciele, os dois mais rápidos da semifinal, avançaram para a terceira etapa. Nela, os dois finalistas deveriam repetir a dinâmica etapa. Na final, Jonas foi o mais rápido e se tornou o líder da semana.

Duelo de Risco

A semana do BBB 26 conta com uma novidade: o Duelo de Risco. Na nova dinâmica, cada jogador deverá escolher durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 6, um rival para enfrentar no Paredão. No sábado, 7, um participante será sorteado durante o programa ao vivo e duelará contra o rival escolhido anteriormente. A atividade ainda não foi descrita pela produção do reality show, mas resultará em uma ou duas pessoas emparedadas e em alguém imunizado.

