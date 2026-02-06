BBB 26

Entenda o que é o Duelo de Risco, nova dinâmica do programa

Jogo acontece pela primeira vez no sábado (07) e pode emparedar brothers

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 09:42

Tadeu Schmidt na casa do BBB 26 Crédito: Globo/Fábio Rocha

O apresentador do BBB 26 (Globo) Tadeu Schmidt divulgou ao público a dinâmica da semana no programa. Pouco antes da liderança de Jonas Sulzbach ser consagrada, foi anunciada a introdução do "Duelo de Risco".

O jogo acontecerá no sábado (07), mas seus preparativos começam na noite anterior. Tadeu irá entrar ao vivo e perguntar aos brothers quem cada um deles quer enfrentar no paredão. Ele comparou a dinâmica ao Sincerão, que acontece toda segunda-feira.

"É um Sincerinho light, um pocket Sincerão na sexta-feira. A gente precisa dessas respostas para a dinâmica que a gente vai fazer no sábado", explicou.

O final de semana começará com a prova do anjo na parte da tarde e, à noite, os telespectadores irão conhecer a nova dinâmica. Um participante será sorteado para duelar justamente com a pessoa que ele disse que gostaria de enfrentar no paredão.

Ao final, o jogo pode terminar com uma ou duas pessoas emparedadas e ainda há a possibilidade de imunizar um terceiro participante.

No domingo, o anjo da semana poderá escolher se assistirá ao vídeo da família ou se concederá uma imunidade extra a um de seus aliados. Essa dinâmica já se tornou praxe durante a edição.

Durante o programa ao vivo, o anjo concederá o privilégio a uma ou duas pessoas. Ainda poderá ter um terceiro imunizado, dependendo do resultado do Duelo de Risco. O grupo de emparedados consistirá em uma ou duas pessoas pela nova dinâmica, uma pessoa indicada pelo líder , a pessoa mais votada pela casa e ainda uma pessoa indicada pelo contragolpe da escolha do líder.

O Bate e Volta poderá acontecer de duas formas: caso o jogo tenha cinco emparedados, quatro pessoas têm a chance de se salvar e duas fogem da berlinda. Caso sejam quatro emparedados, três jogam e uma pessoa se salva. A pessoa que não pode jogar o Bate e Volta é o indicado pelo líder.

Este vídeo pode te interessar