Sobremesa refrescante: 3 receitas leves para os dias quentes

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:49
Nos dias quentes, as sobremesas refrescantes e leves se tornam excelentes opções para quem deseja algo doce sem exageros e sem a sensação de peso após as refeições. Além disso, elas ajudam a hidratar, fornecer vitaminas e ainda proporcionar uma sensação agradável de frescor.
Abaixo, confira 3 receitas de sobremesas refrescantes e leves para os dias quentes!
Em um recipiente, hidrate a gelatina com a água por cerca de 5 minutos. Leve ao micro-ondas por 10 segundos apenas para dissolver (não deixe ferver). No liquidificador, bata a polpa de maracujá, o iogurte natural e o mel até formar um creme homogêneo. Acrescente a gelatina dissolvida e bata rapidamente apenas para incorporar. Despeje em um refratário. Leve à gela d eira por pelo menos 3 horas, ou até firmar. Decore com a polpa de maracujá e sirva em seguida.
No liquidificador, bata a manga com a água de coco até formar uma mistura homogênea. Acrescente o mel e o suco de limão e bata para misturar. Despeje a mistura nos saquinhos próprios para geladinho, deixando um pequeno espaço na parte superior. Amarre bem e leve ao freezer por pelo menos 4 horas, ou até congelar completamente. Sirva em seguida.
No liquidificador ou processador, bata o iogurte, as frutas vermelhas, o mel e o suco de limão até formar um creme homogêneo. Coloque em um recipiente e leve ao freezer por aproximadamente 2 horas, mexendo a cada 30 minutos para evitar a formação de cristais de gelo. Retire do freezer e sirva em taças.
Dica: sirva com frutas vermelhas frescas.
