Primeiro Mercúrio Retrógrado de 2026: veja as tendências e como se preparar

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:49
No dia 26 de fevereiro, começará o primeiro Mercúrio retrógrado de 2026. Ele não chegará em clima de início tímido de ano. Pelo contrário, pegará todo mundo com a agenda lotada, mil abas abertas na cabeça e aquela sensação constante de que é preciso dar conta de tudo ao mesmo tempo. O período irá até 20 de março e, segundo Déborah de Obá, especialista da iQuilíbrio, o fato de ele acontecer com o ano já “engrenado” fará diferença. “Quando Mercúrio retrograda nesse ritmo acelerado, os desafios aparecem principalmente nos detalhes. E são justamente os detalhes que a gente costuma atropelar quando está com pressa”, explica. É aí que começam os pequenos tropeços em sequência: a mensagem que sai atravessada e vira ruído, o e-mail enviado sem anexo, o contrato lido por cima, a reunião que trava no minuto decisivo, o endereço confirmado pela metade. Nada que seja uma grande tragédia, mas tudo somado vira retrabalho.
Quando o planeta entra em movimento retrógrado, não significa que “tudo vai dar errado”, mas que esses temas pedirão revisão. É como se o universo piscasse e dissesse: “Tem certeza de que você conferiu isso direito?”
Para Débora de Obá, o grande aprendizado desse primeiro ciclo será simples e profundo ao mesmo tempo: rapidez não é eficiência. “Às vezes, o impulso de resolver tudo rápido gera o dobro de trabalho depois. Mercúrio retrógrado não pede que você pare, pede que você pare de correr por cima do detalhe.”
Em vez de encarar o período com medo, a especialista sugere usar essas semanas como um ajuste fino do ano. Confira algumas atitudes que poderão ajudar a atravessar essa fase com mais leveza:
Além da parte prática, Mercúrio retrógrado também mexerá com o campo mental. “Pensamentos poderão ficar mais repetitivos, memórias do passado ressurgirão e assuntos mal resolvidos pedirão fechamento. Poderá ser desconfortável, mas também libertador”, finaliza Déborah de Obá.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta