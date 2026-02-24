Astrologia

Descubra como cada signo se comporta quando está apaixonado

Entenda como as diferenças de personalidade influenciam a forma de se entregar, demonstrar carinho e lidar com o amor

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:49

Da intensidade impulsiva ao romantismo discreto, cada signo expressa o amor de maneira única, revelando atitudes e emoções que refletem sua essência Crédito: Imagem: amgun | Shutterstock

Quando o amor chega, cada signo reage de um jeito muito particular. Alguns se jogam sem medo, outros observam, testam, protegem ou demoram a se entregar. Entender esse comportamento ajuda — e muito — a lidar melhor com quem você ama (ou com você mesmo).

A seguir, veja como cada signo age quando está apaixonado!

Áries

O nativo de Áries mergulha de cabeça no amor, é intenso, mas se entedia com rotina Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock

Quando apaixonado , Áries vai direto ao ponto. Demonstra interesse sem rodeios, toma iniciativa e gosta da adrenalina da conquista. É intenso, impulsivo e apaixonado pelo desafio — mas pode perder o interesse se a relação cair na rotina.

Touro

O nativo de Touro valoriza presença, cuidado e proteção quando está apaixonado Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock

Touro se apaixona devagar, mas quando se entrega é para valer. Demonstra amor com presença, cuidado, estabilidade e muito contato físico. É fiel, carinhoso e protetor, embora possa ser possessivo quando se sente inseguro.

Gêmeos

Quando está apaixonado, o nativo de Gêmeos busca conexão mental constante, conversa sem parar e precisa de estímulo intelectual e leveza Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock

Quando Gêmeos está apaixonado, quer conversar o tempo todo. Envia mensagens, compartilha ideias, faz piadas e cria conexão mental. Precisa de estímulo intelectual e leveza — relações muito previsíveis tendem a entediar.

Câncer

O nativo de Câncer ama de maneira profunda, se doa e protege, criando laços fortes, mas se fecha diante do medo de rejeição Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock

Câncer ama com profundidade emocional. Quando apaixonado, cuida, protege, se doa e cria vínculos afetivos fortes. É sensível, intuitivo e romântico, mas pode se fechar se sentir medo de rejeição.

Leão

Para o nativo de Leão, o amor é exibido com declarações, presentes e intensidade, sempre buscando reconhecimento e valorização Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock

Leão , quando está apaixonado, gosta de demonstrar — e ser admirado. Faz declarações, presenteia, assume a relação com orgulho e quer ser especial na vida do outro. Ama intensamente, mas precisa se sentir valorizado.

Virgem

Quando está apaixonado, o nativo de Virgem demonstra afeto com atenção aos detalhes, sendo leal e dedicado Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock

Virgem demonstra amor nos detalhes. Quando está apaixonado, ajuda, organiza, aconselha e se preocupa com o bem-estar do outro. Pode parecer reservado, mas é extremamente leal e dedicado quando confia.

Libra

O nativo de Libra apaixonado busca equilíbrio, gestos românticos e parceria, embora possa hesitar na hora de tomar decisões Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock

Libra apaixonado busca harmonia e parceria. É romântico, atencioso, gosta de agradar e valoriza gestos de carinho. Pode ter dificuldade em tomar decisões no amor, mas se esforça para manter o equilíbrio da relação.

Escorpião

O nativo de Escorpião se entrega totalmente, ama com intensidade, valorizando lealdade e profundidade emocional Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock

Escorpião ama com intensidade total. Quando se apaixona, se entrega por inteiro, cria vínculos profundos e espera lealdade absoluta. É magnético, passional e protetor — mas não lida bem com traições.

Sagitário

O nativo de Sagitário demonstra amor por meio de aventuras, diversão e liberdade, convidando o outro a compartilhar experiências sem amarras Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock

Apaixonado, Sagitário quer compartilhar experiências, aventuras e risadas. Valoriza liberdade , sinceridade e leveza. Demonstra amor convidando o outro para viver ao seu lado, sem prisões emocionais.

Capricórnio

Para o nativo de Capricórnio, o amor é sério e concreto, focado em compromisso, construção de futuro e responsabilidade afetiva Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock

Capricórnio leva o amor a sério. Quando se apaixona, pensa no futuro, constrói com responsabilidade e demonstra amor com atitudes concretas. Pode parecer frio, mas é extremamente comprometido.

Aquário

O nativo de Aquário mantém independência, expressa amor via amizade e conexão intelectual Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock

Aquário , quando apaixonado, mantém sua individualidade. Demonstra amor por meio da amizade, do respeito e da troca intelectual. Não é muito previsível emocionalmente, mas valoriza conexões autênticas e livres.

Peixes

Quando se apaixona, o nativo de Peixes cria universos compartilhados e se entrega emocionalmente, precisando cuidar para não se perder no outro Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock

Peixes ama de forma sensível e sonhadora. Quando apaixonado, idealiza, se entrega emocionalmente e cria um universo a dois. É romântico, empático e intuitivo — só precisa cuidar para não se anular.

P or Viviane Pettersen

null Crédito:

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.