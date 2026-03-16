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Jonas Sulzbach é salvo do paredão pela Máquina do Poder do BBB 26

Jordana comprou caixa com o poder que livrou o brother da berlinda

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:50

Jonas Sulzbach, participante do BBB 26 Crédito: Manoella Mello/Globo

A tarde de domingo (15) foi movimentada no BBB 26 (Globo). Após a formação do paredão em horário inusitado, os brothers foram surpreendidos novamente pela Máquina do Poder. Jordana Morais comprou a caixa premiada e, à noite, salvou Jonas Sulzbach do paredão.

O brother foi emparedado no sábado pela dinâmica 'Pedra, Papel e Tesoura' junto com Ana Paula Renault e Leandro Rocha, o Boneco. Breno Corã e Solange Couto se juntaram ao trio na berlinda.

No meio da tarde, brother receberam um aviso sonoro indicando que a máquina estava disponível. Os jogadores tentaram a sorte, mas quem saiu ganhando foi Jordana, que recebeu um colar roxo ao comprar a caixa de número oito.

Durante a segunda edição do programa ao vivo, eles foram informados por Tadeu Schmidt que a máquina dava a chance de salvar um dos três emparedados do sábado. A sister escolheu livrar Jonas, seu aliado no jogo.

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