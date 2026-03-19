Desfile de moda sustentável discute consumo consciente em Vila Velha

Publicado em 19 de março de 2026 às 18:21
Neste sábado (21), Vila Velha recebe um desfile de moda sustentável, idealizado pelo estilista Max Kiepher. Foram criadas peças por meio da reutilização de materiais de forma criativa, com a proposta de provocar uma reflexão sobre os impactos da indústria de moda no meio ambiente.
Na passarela, vão desfilar modelos de diferentes idades, com criações próprias e também peças de designers convidados.
Com o objetivo de integrar arte e conscientização, o evento também vai abordar temas ambientais atuais, como desastres naturais e hábitos de consumo. A entrada é gratuita.
Desfile de Moda Sustentável
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