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Desfile de moda sustentável discute consumo consciente em Vila Velha

Com entrada gratuita, evento acontece neste sábado (21) com looks criados por meio da transformação de resíduos em arte

Lívia Guerson

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Publicado em 19 de março de 2026 às 18:21

Desfile de moda sustentável discute consumo consciente em Vila Velha
Moda e sustentabilidade andam juntas em passarela no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Desfile de Moda Sustentável

Neste sábado (21), Vila Velha recebe um desfile de moda sustentável, idealizado pelo estilista Max Kiepher. Foram criadas peças por meio da reutilização de materiais de forma criativa, com a proposta de provocar uma reflexão sobre os impactos da indústria de moda no meio ambiente.

Na passarela, vão desfilar modelos de diferentes idades, com criações próprias e também peças de designers convidados.

Com o objetivo de integrar arte e conscientização, o evento também vai abordar temas ambientais atuais, como desastres naturais e hábitos de consumo. A entrada é gratuita.

Serviço

Desfile de Moda Sustentável

  • Data: 21 de março (sábado)
  • Horário: 19 horas
  • Local: Praça de alimentação do Boulevard Shopping Vila Velha

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