Garimpo fashion: conheça brechós e bazares na Grande Vitória

Peças únicas, preços acessíveis e histórias que atravessam décadas. Os brechós e bazares da Grande Vitória deixaram de ser apenas uma alternativa econômica para se consolidar como tendência de moda, estilo de vida e consumo consciente. Espalhados por bairros de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, esses espaços viraram ponto de encontro para quem gosta de garimpar, montar looks autênticos e fugir do óbvio das vitrines tradicionais.
Mais do que comprar roupa usada, visitar um brechó é viver uma experiência: vasculhar araras, encontrar aquela peça vintage inesperada ou descobrir marcas e estilos que já não estão mais em circulação. O crescimento desse mercado acompanha uma mudança de comportamento, principalmente entre jovens e consumidores atentos à sustentabilidade, que enxergam na moda circular uma forma de economizar e reduzir impactos ambientais.
Na Grande Vitória, a cena é diversa e democrática, com locais que vendem peças mais sofisticadas e bazares comunitários. A seguir, HZ reuniu dicas de brechós e bazares para conhecer, garimpar e renovar o guarda-roupa sem pesar no bolso.
Vitória
- Balacobaco Brechó: o verdadeiro brechó para garimpar. Endereço: Rua Maria Eleonora Pereira, 411 - Loja 06, Jardim da Penha, Vitória
- Peça Rara: rede de brechós com peças novas e seminovas. Peças a partir de R$ 10. Endereço: Rua José Teixeira nº 138, Praia do Canto, Vitória. (Há também unidades em Jardim da Penha, Jardim Camburi e Praia da Costa)
- Fino Garimbo: brechó de luxo com roupas, sapatos e acessórios. Endereço: Rua Afonso Cláudio, 175, sl.07, P.do Canto, Vitória.
- Bazar Missão Cristo Vive Vitória: peças a partir de R$ 5, entre roupas, sapatos, bolsas e acessórios. Endereço: R.Afonso Cláudio, 175, sl.07, P.do Canto, Vitória
- Loja do Asilo de Vitória: bazar com diversas peças. Endereço: Rua Anselmo Serrat, 250, Monte Belo, Vitória.
- Bazar da Igreja Santa Rita: com sapatos, roupas e acessórios. Endereço: R. Fortunato Ramos, 345 - Praia do Canto, Vitória
Vila Velha
- Bazar Chic: em funcionamento desde 2016. Endereço: Rua Augusto Ruschi, 5 - Praia de Itaparica, Vila Velha.
- Bazar Creche Alegria: em prol da ONG que atende 120 crianças. Endereço: Avenida Hugo Musso, 463 - Praia da Costa, Vila Velha.
- Brechó Fina Estampa: compra e venda de roupas novas e usadas. Endereço: Rua Aurora, 92 - loja 04 - Galeria Glória Center - Glória, Vila Velha
Cariacica
- Bazar da Gabi Leite: peças novas e seminovas de marcas como Schutz, Farm, Arezzo, Borana, My Favorite, Lança Perfume e muito mais. Endereço: Edifício Tulipas, n° 27 Praça Getúlio Vargas, Campo Grande Cariacica
- Brechóchick Katia Rodrigues: com bolsas, roupas e achadinhos chic. Aceita pedidos online. Endereço: Rua Dom Luiz Scortegagna, 554 - Campo Grande, Cariacica
Serra
- Bazar das Irmãs: roupas masculinas, femininas, infantis e sapatos. Endereço: Rua Guiné 11, Cidade Continental - Serra
- Danynha Brechó: com diversas opções de roupas selecionadas. Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 722, Praia de Jacaraípe, Serra
Observação
Os locais foram escolhidos com total independência editoral pela equipe, não havendo nenhum tipo de influência comercial.