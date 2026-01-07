Moda

Bronze glow makeup: como conquistar o visual do verão

Aprenda truques de maquiagem para conseguir um bronzeado natural e luminoso, usando apenas produtos essenciais com técnica e intenção

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12:50

A bronze glow makeup combina luminosidade, leveza e sofisticação para os dias quentes Crédito: Imagem: Inara Prusakova | Shutterstock

O visual bronze glow promete dominar as produções com a chegada do calor: é quente, radiante e entrega aquela pele dourada de quem passou horas ao sol, mas com a segurança de um efeito construído totalmente com maquiagem. A técnica ainda aposta em camadas leves, iluminação e tons quentes que realçam o efeito bronzeado, mas natural, mantendo o acabamento sofisticado e com brilho elegante.

Quem ensina como chegar ao resultado é Bruna Malheiros, maquiadora e fundadora da BM Beauty, que prova que não é preciso um nécessaire cheio para conquistar o look , e sim os produtos certos, aplicados da maneira correta.

1. Iluminação antes de tudo

Após o skincare , etapa essencial para qualquer produção, entra o primeiro e mais importante passo da maquiagem bronze glow : antes da base , aplique uma camada fina de iluminador por todo o rosto. Texturas em gel, líquidas e cremosas são mais indicadas, porque espalham com facilidade, se fundem à pele sem marcar e criam uma luminosidade interna mais uniforme, garantindo que o brilho permaneça visível mesmo depois das próximas camadas.

“Aplicar iluminador antes da base funciona como um primer que suaviza a pele e reflete a luz de forma delicada, deixando a cobertura mais bonita e uniforme”, afirma Bruna Malheiros. Já a escolha do tom depende do efeito desejado. “A cor pode variar conforme o tom de pele e o nível de bronze que você quer alcançar, mas o importante é aplicar uma fina camada e espalhar bem para garantir uniformidade”, completa.

2. Base leve para uniformizar sem apagar o glow

Para manter o efeito glow sem pesar, a recomendação é optar por uma base de textura fluida, que uniformiza sem ocultar a luminosidade criada na etapa anterior. “Prefiro trabalhar com bases mais leves porque elas deixam a pele respirar e não anulam o brilho construído na preparação. A ideia é uniformizar, mas sem ‘esconder’ a pele”, explica a maquiadora.

A aplicação também é fundamental para preservar esse acabamento. Use um pincel kabuki ou outro pincel próprio para base, que distribui o produto de maneira homogênea. Caso prefira, a esponja úmida também é uma boa opção para suavizar a cobertura e deixar o resultado ainda mais translúcido.

A dica é aplicar a base em pequenas quantidades, construindo camadas aos poucos, até alcançar a cobertura desejada. Assim, a pele mantém aparência fresca, luminosa e com a radiância integrada ao visual, sem excesso de produto.

3. Crie profundidade com contorno quente

Depois de preparar a pele e uniformizar a luminosidade, é hora de trabalhar a profundidade do rosto. No bronze glow , o contorno deve ser quente, suave e bem esfumado, acompanhando a proposta de naturalidade do look . A ideia é reforçar as sombras naturais, criando dimensão sem marcar demais.

As versões cremosas são as mais indicadas, porque se misturam facilmente à base e mantêm o acabamento luminoso já construído nas etapas anteriores. Aplique o produto nas laterais da testa, abaixo das maçãs do rosto, na linha da mandíbula e na lateral do nariz, sempre respeitando o formato do rosto.

“Prefiro usar contorno cremoso porque, além de ser mais fácil de esfumar, o resultado fica mais natural e confortável na pele. O segredo está na escolha da cor, tons bem aquecidos ajudam a bronzear sem pesar. Gosto especialmente do efeito do Be Peach Cacau 100%, da BM Beauty, pela textura macia, que esfuma com facilidade, não mancha e permite construir a intensidade aos poucos”, explica a maquiadora.

A recomendação é aplicar em camadas finas, esfumando com leves batidinhas para que o contorno se integre à luminosidade da pele.

Iluminador aplicado antes da sombra e contorno multifuncional no côncavo ajudam a construir olhos quentes e integrados ao restante da maquiagem bronze Crédito:

4. Olhos quentes e iluminados

Nos olhos, a proposta é manter a mesma linguagem de luz e calor construída na pele. Para isso, você pode aproveitar os mesmos produtos usados nas etapas anteriores, criando um visual harmônico e prático.

Antes da sombra, aplique uma camada fina do iluminador nas pálpebras: além de funcionar como base de brilho, ele atua como um primer que ajuda a intensificar o efeito radiante e a fixar o produto que vem depois. Em seguida, utilize o mesmo tom do contorno multifuncional para criar profundidade no côncavo e aquecer o olhar. A textura cremosa facilita o esfumado e permite controlar a intensidade de forma gradual.

“Gosto de aproveitar os mesmos produtos da pele nos olhos, porque isso cria um acabamento mais integrado e deixa o esfumado com aquele efeito quente e suave. O resultado é um olhar radiante, com brilho molhado no centro da pálpebra e um degradê quente ao redor, reforçando a identidade do bronze glow sem precisar incluir muitos produtos.

5. Blush iluminado que aquece o visual

Para manter a harmonia do look , o blush deve seguir a mesma proposta quente e luminosa construída na pele e nos olhos. Aqui entra uma variação de cor, o goiaba, que está em alta por combinar calor, suavidade e aquele efeito saudável moderno. Aplique o produto nas maçãs e leve suavemente para as têmporas, unindo o blush ao contorno quente e criando um degradê natural.

Se quiser aumentar o brilho, adicione uma pequena quantidade do iluminador usado no início, sempre em camadas finas para não perder a leveza. O resultado é um rubor radiante, integrado ao restante da maquiagem e com acabamento natural.

6. Lábios em tom goiaba com degradê suave

Nos lábios , a ideia é manter o equilíbrio: definição suficiente para dar acabamento ao look , mas sem competir com a luminosidade da pele. Para isso, vale usar novamente o tom de goiaba, criando um contorno leve ao redor dos lábios e trazendo coesão à paleta.

Para conquistar o efeito degradê, aplique o produto com maior concentração nas bordas, usando um pincel pequeno ou as pontas dos dedos para marcar levemente o contorno. Em seguida, leve o excesso para o centro dos lábios, esfumando com batidinhas até suavizar a cor. Essa técnica cria um degradê natural, com as extremidades mais definidas e o meio mais translúcido, dando volume sem necessidade de outras cores.

7. Toques finais para um glow duradouro

A finalização é a etapa que garante que todo o brilho construído ao longo da maquiagem permaneça bonito e equilibrado ao longo do dia, especialmente em dias quentes. A selagem da pele é indispensável, mas não precisa comprometer o viço natural quando feita da forma correta. O segredo está em optar por um pó fino, com leve efeito luminoso, e aplicá-lo apenas em pontos estratégicos do rosto.

“Muita gente acredita que o pó vai tirar o viço, mas isso só acontece quando o produto ou a técnica não são adequados”, explica a maquiadora Bruna Malheiros. Para finalizar, a bruma entra como o toque final da maquiagem, ajudando a unir as camadas, devolver o frescor e garantir uma iluminação suave e natural.

Por Caroline Amorim