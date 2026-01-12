Los Angeles

Kleber Mendonça Filho lembra prisão de Jair Bolsonaro no Globo de Ouro

O cineasta Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux falaram à imprensa após "O Agente Secreto" levar o Globo de Ouro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11:31

Kleber Mendonça comemorou a premiação Crédito: Reprodução Instagram @kleber_mendonca_filho

O cineasta Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux falaram à imprensa após "O Agente Secreto" levar o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa, na noite deste domingo (11).

"Há cerca de dez anos, o Brasil sofreu uma guinada bem drástica à direita e esses tempos agora se foram, com o ex-presidente [Jair Bolsonaro] agora preso. Ele foi epicamente irresponsável em não liderar o país e realmente acho que o cinema pode ser uma forma de expressar algumas insatisfações que temos em termos de sociedade", disse, em conversa com jornalistas.

"Eu gostaria de me dirigir em particular a jovens cineastas americanos, e conheço vários -ainda sou um programador de cinema e vejo muito do que vem dos Estados Unidos", afirmou. "Acho que há muita tecnologia para se expressar e esta é uma boa época para se expressar. Jovens cineastas americanos têm muito a falar sobre o que está acontecendo nessa sociedade, é isso que eu gostaria de ver."

"É um momento muito emocionante, mas estamos vivendo um dia de cada vez, tentamos não pensar muito lá na frente. Agora quero aproveitar esse momento e depois pensar nos próximos passos dessa campanha. Estamos muito felizes e orgulhos do cinema brasileiro," complementou Lesclaux.

Em paralelo, mais cedo, na sala de imprensa, Rose Byrne celebrou o prêmio de melhor atriz por um filme de comédia ou musical, por "Se Eu Tivesse Pernas, Te Chutaria". "Que experiência surreal, parece que estou fora do meu corpo. E não esperava mesmo, isso faz tudo ficar ainda mais estranho", afirmou a jornalistas.

Já Amy Poehler, de "Parks and Recreation", foi a primeira vencedora do novato troféu para podcasts, que venceu pelo seu programa "Good Hang With Amy Poehler". "Adoraria de ter Meryl [Streep]", disse sobre convidados na sua atração. "E gostaria de saber se Snoop Dogg escuta mesmo [meu podcast], eu acho que não", disse, se referindo ao cantor que apresentou o anúncio.

Stephen Graham, por sua vez, confirmou o favoritismo de "Adolescência", e levou o troféu de melhor ator em minissérie. "Gostaria de dizer aos pais para que amem seus filhos, os escutem de verdade, e deixem sempre suas portas abertas. Nunca desistem de nenhum garoto." Owen Cooper e Erin Doherty também foram premiados por "Adolescência", eleita a melhor minissérie.

Depois, Chloé Zhao, diretora de "Hamnet" refletiu sobre a vitória de um dos principais prêmios da noite. "Tem uma parte de nós que pede por conexões, relacionamentos, conexões. Isso não é uma coisa encorajada na nossa sociedade. Mas é a força que nos une, que promove o mundo, que coloca tudo junto. Tentamos criar partindo desse lugar. A experiência comunal que tivemos dentro e fora das telas é real, e é por isso que está comovendo as pessoas."

