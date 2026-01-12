Cardápio da semana: 5 receitas saudáveis e refrescantes para almoço e jantar

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 13:51
Nos dias quentes, nada melhor do que apostar em pratos que saciam a fome, hidratam o corpo e ainda trazem uma sensação agradável de refrescância. Pensando nisso, preparamos um cardápio com 5 receitas saudáveis, equilibradas e fáceis de preparar, perfeitas para almoço ou jantar nutritivo. Confira!
Em um recipiente, coloque os cubos de salmão e tempere com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino, misturando delicadamente. Leve à geladeira por 10 minutos. Após, em um recipiente, coloque o salmão no centro e organize o pepino, o rabanete, o abacate, o milho-verde, o tomate e a alga wakame ao redor. Finalize com gergelim e sirva em seguida.
Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione os filés de peixe e grelhe todos os lados. Desligue o fogo e reserve.
Em uma frigideira em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola-roxa e o salsão até murcharem. Acrescente a manga, o vinagre de maçã, o suco de limão, o açúcar mascavo e a pimenta-de-cheiro. Cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, aguarde esfriar e leve à geladeira para gelar. Sirva o peixe grelhado com o molho por cima.
Em um recipiente, coloque o frango desfiado, a maçã e a cenoura e misture. Adicione o iogurte natural, o suco de limão, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente . Escorra e reserve. Transfira para um recipiente, adicione o pepino japonês e o tomate-cereja. Tempere com suco de limão-siciliano, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com rodelas de limão-siciliano.
Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o arroz integral e mexa por 2 minutos até começar a brilhar. Acrescente a água quente e o sal e abaixe o fogo. Cozinhe com a panela semiaberta até a água secar. Desligue o fogo e aguarde esfriar.
Transfira para um recipiente, junte o atum escorrido e o pepino. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Finalize com as folhas de hortelã e sirva em seguida.
