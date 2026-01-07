Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:50
Quando o calor aperta, as saladas surgem como alternativa perfeita para compor um almoço nutritivo e colorido. Além de refrescantes, essas preparações trazem vitaminas, minerais e fibras essenciais para manter o organismo funcionando perfeitamente. Ademais, a versatilidade destas receitas permite combinar folhas crocantes, legumes assados, proteínas magras e grãos nutritivos, criando composições completas.
A seguir, confira 6 saladas refrescantes para o almoço de domingo!
Corte o repolho em fatias finas, rale a cenoura e corte o abacate em pedaços pequenos. Em um recipiente, coloque o repolho, a cenoura e o abacate por cima. Tempere a salada com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Para finalizar, salpique o gergelim branco e acrescente o coentro. Sirva em seguida.
Lave bem os morangos, retire os talos e corte-os ao meio. Lave os tomates-cerejas e corte-os ao meio. Rasgue as folhas grosseiramente. Em uma saladeira, disponha a alface-lisa, a alface-roxa, a acelga, a chicória e os tomates-cerejas. Misture bem e tempere com azeite, vinagre balsâmico, sal e pimenta-do-reino. Adicione os morangos por cima e sirva a salada.
Em uma tigela grande, coloque o grão-de-bico, o espinafre, o tomate-cereja, o salsão e as azeitonas. Adicione o atum em pedaços grandes, misturando delicadamente para não desmanchar. Em um recipiente pequeno, misture o azeite de oliva com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e mexa suavemente até envolver todos os ingredientes. Ajuste o sal, se necessário, e sirva imediatamente ou mantenha refrigerada até o momento de servir.
Em um recipiente grande, misture as folhas verdes com os cubos de manga, a cebola-roxa e o tomate-cereja. Em uma tigela pequena, misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino para fazer o molho. Regue a salada com o molho, misture delicadamente para incorporar os sabores. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a quinoa, a água e o sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até secar a água e a quinoa ficar macia. Coloque-a em uma travessa funda e acrescente o pepino, a cenoura, a hortelã, a salsinha e o tomate-cereja. Tempere com azeite, sal e suco de limão. Salpique o gergelim preto sobre o tabule e sirva.
Fatie as abobrinhas finamente. Em um recipiente, coloque as abobrinhas e tempere com a pimenta-do-reino, o azeite, o suco de limão-siciliano e as folhas de hortelã. Misture tudo e sirva após 30 minutos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta