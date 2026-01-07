Gastronomia

10 saladas detox e refrescantes para iniciar a semana

Aprenda a preparar receitas saudáveis, práticas e leves para saciar o paladar e incrementar a dieta

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:50

Salada de couve com cenoura e maçã Crédito: Imagem: olepeshkina | Shutterstock

Se a ideia é começar a semana com mais leveza e frescor, as saladas detox surgem como uma excelente opção. Elas contribuem para a vitalidade do organismo, renovam a disposição diária e ainda colaboram com hábitos alimentares equilibrados. Além de agradarem ao gosto, essas preparações oferecem nutrientes que auxiliam na limpeza do corpo, reforçam as defesas naturais e promovem mais conforto e saúde. Veja como preparar 10 opções simples e cheias de benefícios!

Salada de couve com cenoura e maçã

Ingredientes

2 xícaras de chá de couve picada

1 cenoura cortada em tiras finas

1 xícara de chá de nozespicadas

1 maçã com casca cortada em tiras finas

Suco de 1 limão

1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a couve, a cenoura, as nozes e a maçã. Tempere com o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de melancia com queijo feta

Ingredientes

2 xícaras de chá de melancia cortada em cubos

1 pepino cortado em rodelas finas

1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado

2 colheres de sopa de folhas de manjericão

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 colher de chá de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Combine os cubos de melancia, as rodelas de pepino e o queijo feta em uma tigela grande. Acrescente as folhas de manjericão e misture suavemente. Regue com o azeite e o vinagre balsâmico. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe na geladeira por 10 minutos antes de servir.

Salada de beterrabae cenoura

Ingredientes

2 beterrabas raladas

1 cenoura ralada

1 maçã cortada em cubos

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a beterraba, a cenoura e a maçã. Tempere com suco de limão, salsinha, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos antes de servir.

Salada de pepino e abacate

Ingredientes

1 pepino cortado em cubos

1 abacate cortado em cubos

1/2 cebola-roxa picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de coentro picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, misture o pepino, o abacate e a cebola-roxa. Após, tempere com suco de limão, coentro, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de quinoa Crédito: Imagem: Ildi Papp | Shutterstock

Salada de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 pepino cortado em cubos

1 tomate picado

1 pimentão amarelo picado

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com a água e leve ao fogo médio. Cozinhe até a quinoa ficar macia. Em uma tigela, misture a quinoa , o pepino, o tomate e o pimentão. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira até o momento de servir.

Salada verde

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 cenoura ralada

1 pepino cortado em rodelas finas

1 beterraba ralada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de gengibre ralado

Modo de preparo

Em uma tigela grande, disponha as folhas verdes como base e adicione os legumes por cima. Em um recipiente, misture bem o suco de limão, o azeite, o gengibre ralado, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Sirva imediatamente.

Salada de abobrinha com hortelã e amêndoas

Ingredientes

1 abobrinha cortada em tiras finas

2 colheres de sopa de folhas de hortelã picadas

1/4 de xícara de chá de amêndoas laminadas e torradas

1 colher de chá de raspas de limão-siciliano

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

Suco de 1 limão-siciliano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque as tiras de abobrinha em uma tigela e misture com as folhas de hortelã. Tempere com o azeite, o suco de limão, as raspas de limão-siciliano, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa com cuidado para não quebrar as tiras. Finalize com as amêndoas laminadas por cima e sirva imediatamente.

Salada morna de abóbora-moranga com legumes Crédito: Imagem: Katarzyna Hurova | Shutterstock

Salada morna de abóbora-moranga com legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora-moranga cortada em cubos

2 xícaras de chá de brócolis cortado em floretes

2 xícaras de chá de folhas de beterraba

1/4 de xícara de chá de sementes de abóbora

3 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma assadeira, distribua os cubos de abóbora moranga. Regue com 1 colher de sopa de azeite, tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 180º C e asse por cerca de 20 minutos, até ficar macia. Enquanto isso, cozinhe os floretes de brócolis em água fervente com uma pitada de sal por 3 minutos. Escorra e reserve. Em uma tigela grande, coloque as folhas de beterraba, a abóbora-moranga e o brócolis. Regue com o restante do azeite e com o suco de limão. Misture delicadamente. Polvilhe as sementes de abóbora e sirva em seguida.

Salada de lentilha com cebola roxa e ervas frescas

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida

1/2 cebola roxa fatiada finamente

1/4 de xícara de chá de ervas frescas picadas (salsinha, cebolinha e hortelã)

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, disponha a lentilha já fria e acrescente a cebola roxa. Junte as ervas frescas e misture com cuidado. Tempere com o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino, envolvendo bem todos os ingredientes. Leve à geladeira por 10 minutos para realçar o frescor. Sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico com tomate e salsinha

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 xícara de chá de tomate picado

1/2 cebola roxa picada

1/4 de xícara de chá de salsinha fresca picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o grão-de-bico, o tomate e a cebola. Acrescente a salsinha e misture delicadamente. Regue com o suco de limão e o azeite, tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa até envolver todos os ingredientes. Sirva em seguida.