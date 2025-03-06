As saladas funcionais são uma excelente opção para promover a saúde e auxiliar no emagrecimento, pois combinam ingredientes naturais e nutritivos que oferecem uma ampla variedade de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. Além disso, proporcionam sensação de saciedade, que contribui para o controle do apetite e da ingestão calórica.
Abaixo, confira 7 saladas funcionais para auxiliar na dieta!
Salada de pepino com queijo e morango
Ingredientes
Salada
- 1 pepino descascado e cortado em fatias finas
- 1 xícara de chá de queijo branco cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de amêndoas laminadas
- 1 xícara de chá de folhas de hortelã
- 10 morangos cortados ao meio
Molho
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de vinagre
- 1 colher de sopa de mel
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o pepino, o queijo branco, as folhas de hortelã, as amêndoas e os morangos e misture delicadamente. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite, o vinagre, o mel e o sal e misture bem. Despeje o molho sobre a salada, mexa para incorporar e sirva em seguida.
Salada de alface com beterraba e cenoura
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de alface-roxa cortada em tiras
- 3 colheres de sopa de cenoura descascada e ralada
- 3 colheres de sopa de beterraba descascada e ralada
- 1 1/2 xícaras de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 5 floretes de brócolis cozidos
- 2 colheres de sopa de vinagre de maçã
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de chá de sementes de chia
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a alface-roxa, a cenoura, a beterraba, o tomate-cereja e o brócolis e misture delicadamente. Reserve. Em outro recipiente, coloque o vinagre de maçã, o azeite, as sementes de chia e o sal e mexa bem. Despeje a mistura sobre a salada e, com a ajuda de um garfo, misture até incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.
Salada de espinafre com pera
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 pera sem sementes e cortada em fatias finas
- 2 colheres de sobremesa de ricota
- 1 colher de chá de tomate desidratado
- 1 colher de chá de canela em pó
- Suco de 2 limões
- 200 ml de água
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as fatias de pera, cubra com água, coloque o suco de limão e a canela em pó e deixe descansar por 2 minutos. Escorra a água e reserve. Em outro recipiente, coloque a ricota, o tomate e o sal e misture bem. Após, em um prato, disponha as folhas de espinafre e as fatias de pera. Finalize com a ricota. Sirva em seguida.
Salada de alface com rabanete, cenoura e vinagrete de limão
Ingredientes
Salada
- 1 maço de alface rasgado em pedaços
- 4 rabanetes finamente fatiados
- 2 cenouras raladas
Vinagrete de limão
- Suco de 1 limão
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de mel
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela grande, disponha as folhas de alface, os rabanetes e a cenoura, distribuindo-os de forma homogênea. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão com o azeite. Adicione o mel, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma emulsão homogênea. Regue a salada com o vinagrete de limão. Misture delicadamente para que o molho envolva todos os ingredientes sem murchar a alface. Sirva em seguida.
Salada de berinjela com queijo e tomate
Ingredientes
Salada
- 1 berinjela cortada em rodelas
- 2 tomates cortados em rodelas
- 100 g de queijo branco cortado em fatias
- 1 xícara de chá de folhas de manjericão
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
- Água
Molho
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 6 colheres de sopa de azeite
- Orégano a gosto
Modo de preparo
Salada
Em um recipiente, coloque as rodelas de berinjela, cubra com água e deixe de molho por 15 minutos. Após, escorra a água e tempere a berinjela com sal. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer, adicione as rodelas de berinjela e doure ambos os lados. Desligue o fogo e reserve.
Molho
Em um recipiente, coloque o alho, o azeite e o orégano e misture bem. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em um prato, disponha as rodelas de tomate, as rodelas de berinjela e o queijo branco. Finalize com as folhas de manjericão. Depois, regue com o molho e sirva em seguida.
Salada de abobrinha com abacaxi
Ingredientes
- 1 abobrinha ralada
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1 maço de alface picada
- 1 xícara de chá de folhas de manjericão
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula
- 1 cebola-roxa descascada e picada
- 3 fatias de abacaxi cortadas em cubos
- Suco de 1 limão
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a alface, a cebola-roxa e o abacaxi e misture bem. Adicione a abobrinha, a cenoura, as folhas de manjericão e as folhas de rúcula e mexa para incorporar. Tempere com sal e suco de limão. Sirva em seguida.
Salada de agrião com manga e gengibre
Ingredientes
- 2 maços de agrião
- 1 manga madura descascada e cortada em cubos
- 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
- 1/2 cebola-roxa fatiada finamente
- 1/4 de xícara de chá de castanha-de-caju torrada
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela grande, disponha as folhas de agrião, a manga, o gengibre, a cebola-roxa e a castanha-de-caju. Misture delicadamente. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho, mexendo delicadamente. Sirva em seguida.