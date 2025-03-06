Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Excelentes opções

7 saladas funcionais para auxiliar na dieta

Aprenda a preparar receitas deliciosas e saudáveis para ajudar na perda de peso
Publicado em 06 de Março de 2025 às 19:29

Salada de pepino com queijo e morango (Imagem: DronG | Shutterstock)
Salada de pepino com queijo e morango Crédito: Imagem: DronG | Shutterstock
As saladas funcionais são uma excelente opção para promover a saúde e auxiliar no emagrecimento, pois combinam ingredientes naturais e nutritivos que oferecem uma ampla variedade de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. Além disso, proporcionam sensação de saciedade, que contribui para o controle do apetite e da ingestão calórica.
Abaixo, confira 7 saladas funcionais para auxiliar na dieta!

Salada de pepino com queijo e morango

Ingredientes

Salada
  • 1 pepino descascado e cortado em fatias finas
  • 1 xícara de chá de queijo branco cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de amêndoas laminadas 
  • 1 xícara de chá de folhas de hortelã
  • 10 morangos cortados ao meio

Molho
  • 1 colher de sopa de azeite 
  • 1 colher de sopa de vinagre 
  • 1 colher de sopa de mel
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o pepino, o queijo branco, as folhas de hortelã, as amêndoas e os morangos e misture delicadamente. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite, o vinagre, o mel e o sal e misture bem. Despeje o molho sobre a salada, mexa para incorporar e sirva em seguida.

Salada de alface com beterraba e cenoura

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de alface-roxa cortada em tiras 
  • 3 colheres de sopa de cenoura descascada e ralada
  • 3 colheres de sopa de beterraba descascada e ralada
  • 1 1/2 xícaras de chá de tomate-cereja cortado ao meio 
  • 5 floretes de brócolis cozidos 
  • 2 colheres de sopa de vinagre de maçã
  • 3 colheres de sopa de azeite 
  • 2 colheres de chá de sementes de chia
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a alface-roxa, a cenoura, a beterraba, o tomate-cereja e o brócolis e misture delicadamente. Reserve. Em outro recipiente, coloque o vinagre de maçã, o azeite, as sementes de chia e o sal e mexa bem. Despeje a mistura sobre a salada e, com a ajuda de um garfo, misture até incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Salada de espinafre com pera

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 1 pera sem sementes e cortada em fatias finas 
  • 2 colheres de sobremesa de ricota 
  • 1 colher de chá de tomate desidratado
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • Suco de 2 limões 
  • 200 ml de água 
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as fatias de pera, cubra com água, coloque o suco de limão e a canela em pó e deixe descansar por 2 minutos. Escorra a água e reserve. Em outro recipiente, coloque a ricota, o tomate e o sal e misture bem. Após, em um prato, disponha as folhas de espinafre e as fatias de pera. Finalize com a ricota. Sirva em seguida.

Salada de alface com rabanete, cenoura e vinagrete de limão

Ingredientes

Salada
  • 1 maço de alface rasgado em pedaços
  • 4 rabanetes finamente fatiados
  • 2 cenouras raladas
Vinagrete de limão
  • Suco de 1 limão
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de mel
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, disponha as folhas de alface, os rabanetes e a cenoura, distribuindo-os de forma homogênea. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão com o azeite. Adicione o mel, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma emulsão homogênea. Regue a salada com o vinagrete de limão. Misture delicadamente para que o molho envolva todos os ingredientes sem murchar a alface. Sirva em seguida.
Salada de berinjela com queijo e tomate Crédito: Imagem: Timolina | Shutterstock

Salada de berinjela com queijo e tomate

Ingredientes

Salada
  • 1 berinjela cortada em rodelas 
  • 2 tomates cortados em rodelas 
  • 100 g de queijo branco cortado em fatias 
  • 1 xícara de chá de folhas de manjericão 
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
  • Água 
Molho
  • 2 dentes de alho descascados e picados 
  • 6 colheres de sopa de azeite
  • Orégano a gosto

Modo de preparo

Salada
Em um recipiente, coloque as rodelas de berinjela, cubra com água e deixe de molho por 15 minutos. Após, escorra a água e tempere a berinjela com sal. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer, adicione as rodelas de berinjela e doure ambos os lados. Desligue o fogo e reserve.
Molho
Em um recipiente, coloque o alho, o azeite e o orégano e misture bem. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em um prato, disponha as rodelas de tomate, as rodelas de berinjela e o queijo branco. Finalize com as folhas de manjericão. Depois, regue com o molho e sirva em seguida.

Salada de abobrinha com abacaxi

Ingredientes

  • 1 abobrinha ralada
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1 maço de alface picada
  • 1 xícara de chá de folhas de manjericão 
  • 1 xícara de chá de folhas de rúcula 
  • 1 cebola-roxa descascada e picada 
  • 3 fatias de abacaxi cortadas em cubos
  • Suco de 1 limão 
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a alface, a cebola-roxa e o abacaxi e misture bem. Adicione a abobrinha, a cenoura, as folhas de manjericão e as folhas de rúcula e mexa para incorporar. Tempere com sal e suco de limão. Sirva em seguida. 

Salada de agrião com manga e gengibre

Ingredientes

  • 2 maços de agrião
  • 1 manga madura descascada e cortada em cubos
  • 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
  • 1/2 cebola-roxa fatiada finamente
  • 1/4 de xícara de chá de castanha-de-caju torrada
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, disponha as folhas de agrião, a manga, o gengibre, a cebola-roxa e a castanha-de-caju. Misture delicadamente. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho, mexendo delicadamente. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados