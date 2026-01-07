Salada de frutas para o verão: 6 receitas criativas e refrescantes

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:50
O verão pede frescor, leveza e muito sabor, especialmente na alimentação do dia a dia. E nada melhor do que uma boa salada de frutas para espantar o calor, hidratar o corpo e garantir uma dose extra de energia. Versátil e fácil de preparar, essa sobremesa permite inúmeras combinações, que vão desde frutas mais doces até opções cítricas e refrescantes.
A seguir, confira receitas criativas de saladas de frutas que ajudam a variar o cardápio e aproveitar melhor os sabores da estação!
Em um recipiente, coloque banana, o kiwi, os morangos, as uvas, os gomos de laranja e a romã e misture. Acrescente o iogurte natural e mexa delicadamente. Finalize com as nozes picadas e decore com folhas de hortelã. Sirva em seguida.
Em um recipiente com tampa, coloque todas as frutas, regue com o suco de laranja e misture delicadamente. Adicione o leite condensado e o creme de leite e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque a banana, a manga, o tamarillo, os gomos de laranja e os mirtilos e misture delicadamente. Polvilhe com o coco ralado e misture delicadamente. Finalize decorando com as folhas de hortelã. Sirva em seguida.
Em um recipiente com tampa, coloque todas as frutas e regue com o suco de limão. Adicione as folhas de hortelã e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque os cubos de melancia e os mirtilos e misture delicadamente. Regue com o mel, distribuindo por toda a salada. Finalize com folhas de hortelã e sirva em seguida ou leve à geladeira para gelar antes de servir.
Em um recipiente, coloque o abacate , a manga e o abacaxi e misture delicadamente. Regue com o suco de limão e acrescente o coco ralado, mexendo com cuidado para não desmanchar o abacate. Decore com folhas de hortelã e sirva em seguida.
