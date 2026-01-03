Editorias do Site
Redes Sociais

Veja como fazer geladinhos gourmet de caramelo, frutas vermelhas e maracujá

Na receita do HZ, uma base cremosa ganha caldinhas deliciosas para virar uma sobremesa gostosa e refrescante

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 10:00

Geladinho gourmet
Geladinhos gourmet são uma opção de sobremesa para levar para a praia Crédito: Marca União

geladinho, muito conhecido pelos capixabas como "chup-chup", é uma receita brasileira querida por várias gerações. Ideal para levar para a praia em um dia de muito calor, a sobremesa congelada é fácil de fazer e prática de servir. Em casa, a doçura pode ser um ótimo passatempo para as crianças nas férias escolares. 

Outra vantagem do geladinho é que ele pode ser comercializado por quem deseja faturar uma grana extra neste verão. No passo a passo abaixo, HZ ensina a preparar três sabores da versão gourmet: caramelo, maracujá e frutas vermelhas. Acompanhe!

Geladinhos gourmet

Rendimento: 9 unidades
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: médio 

Ingredientes:

  • Calda de caramelo
  • Meia xícara (chá) de açúcar granulado (95g)
  • 50ml de água
  • 4 colheres (sopa) de água morna (60ml)
  • Calda de frutas vermelhas
  • 200 g de frutas vermelhas congeladas
  • Meia xícara (chá) de açúcar refinado (80g)
  • Calda de maracujá
  • 150g de polpa de maracujá natural com as sementes
  • Meia xícara (chá) de açúcar refinado (80g)
  • Base do geladinho
  • 2 latas de creme de leite com soro (600g)
  • ¾ xícara (chá) de açúcar refinado (120g)
  • 1 e 1/2 xícara (chá) de leite em pó (135g)
  • 9 saquinhos para geladinho gourmet

Leia mais

Imagem - Receita de sorvetão caseiro é dica para se refrescar no calor

Receita de sorvetão caseiro é dica para se refrescar no calor

Modo de preparo: 

  1. Para a calda de caramelo: leve ao fogo brando o açúcar com a água, mexendo até dissolver os grãos, antes de iniciar a fervura. Sem mexer, ferva até obter uma calda de caramelo. Adicione a outra metade da água e mexa rapidamente até homogeneizar. Reserve até esfriar. Com auxílio de uma colher, coloque 20g de calda em cada 3 saquinhos para geladinho e reserve.
  2. Para a calda de frutas vermelhas: em uma panela, adicione as frutas vermelhas, o açúcar e cozinhe em fogo médio por 20 minutos ou até engrossar levemente. Reserve até esfriar. Com auxílio de uma colher, coloque 20g de calda em cada 3 saquinhos para geladinho e reserve.
  3. Para a calda de maracujá: em uma panela, adicione a polpa de maracujá, o açúcar e cozinhe em fogo médio por 15 minutos ou até engrossar levemente. Reserve até esfriar. Com auxílio de uma colher, coloque 20g de calda em cada 3 saquinhos para geladinho e reserve.

Como preparar a base do geladinho: 

  1. Em um liquidificador, adicione o creme de leite, o leite em pó e o açúcar e bata em velocidade alta por cinco minutos ou até tudo ficar homogêneo.
  2. Com auxílio de um funil, coloque o líquido batido nos saquinhos com calda reservada, amarre-os e leve-s ao freezer por 4 horas.

Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 4 receitas de geladinho de frutas para os dias quentes

4 receitas de geladinho de frutas para os dias quentes

Imagem - Que tal um geladinho de pudim? Veja receita para fazer em casa

Que tal um geladinho de pudim? Veja receita para fazer em casa

Imagem - 5 receitas de geladinhos saudáveis para curtir o verão

5 receitas de geladinhos saudáveis para curtir o verão

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Mosteiro de Ibiraçu recebe residência artística com ações gratuitas para o público

Mosteiro de Ibiraçu recebe residência artística com ações gratuitas para o público
Imagem - Verão fora do óbvio: 7 lagoas, ilhas e poços cristalinos para curtir no ES

Verão fora do óbvio: 7 lagoas, ilhas e poços cristalinos para curtir no ES
Imagem - Veja o que cada signo deverá priorizar em 2026

Veja o que cada signo deverá priorizar em 2026