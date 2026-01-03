Veja como fazer geladinhos gourmet de caramelo, frutas vermelhas e maracujá

Para a calda de caramelo: leve ao fogo brando o açúcar com a água, mexendo até dissolver os grãos, antes de iniciar a fervura.

Sem mexer, ferva até obter uma calda de caramelo.

Adicione a outra metade da água e mexa rapidamente até homogeneizar. Reserve até esfriar.

Com auxílio de uma colher, coloque 20g de calda em cada 3 saquinhos para geladinho e reserve.