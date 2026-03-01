Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Publicado em 1 de março de 2026 às 07:51

As cartas de tarot indicam movimentos, recomeços e a necessidade de clareza emocional Crédito: Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock

O primeiro dia de março chegará com iniciativa, decisões importantes e abertura de novos caminhos. As cartas do tarot indicam movimento, recomeços e necessidade de clareza emocional. A data poderá marcar viradas internas significativas — especialmente para quem estiver pronto para agir.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries — Rei de Paus

Os nativos de Áries começarão o mês com iniciativa e coragem para tomar decisões importantes Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

A carta “Rei de Paus” indica liderança e autoconfiança. Você começará o mês com iniciativa e coragem para tomar decisões importantes. Portanto, assuma o protagonismo sem medo.

Touro — 5 de Paus

Os nativos de Touro deverão evitar competições desnecessárias, optando por manter a paz Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Pequenas disputas ou divergências poderão surgir, conforme a carta “5 de Paus”. Diante disso, evite competir por algo que não vale a sua energia. Escolha a paz .

Gêmeos — 2 de Paus

Um novo caminho começará a se desenhar na vida dos nativos de Gêmeos Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Planejamento e visão de futuro marcarão o seu domingo. Segundo a carta “2 de Paus”, um novo caminho começará a se desenhar. Contudo, procure pensar estrategicamente antes de agir.

Câncer — 2 de Ouros

O ideal será que os nativos de Câncer invistam na organização para manter a estabilidade Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

A carta “2 de Ouros” pede equilíbrio entre as responsabilidades. Você poderá se sentir dividido(a) entre duas situações. A organização será essencial para manter a estabilidade.

Leão — O Louco

O domingo dos nativos de Leão será marcado por liberdade e recomeço Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Um novo ciclo e a coragem para arriscar marcarão o seu dia. A carta “O Louco” fala sobre liberdade e recomeço. Ao longo deste domingo, confie no seu instinto, mas evite a impulsividade.

Virgem — O Julgamento

Algo poderá se esclarecer na vida dos nativos de Virgem, trazendo libertação Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

De acordo com a carta “O Julgamento”, decisões definitivas ganharão destaque. Algo poderá se esclarecer, trazendo libertação. Será dia de assumir responsabilidades e virar a página.

Libra — 2 de Espadas

Será importante que os nativos de Libra encarem as situações com honestidade emocional Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

A carta “2 de Espadas” lembra que evitar decisões não resolve o problema. Pelo contrário, talvez você esteja adiando uma escolha importante. O ideal será encarar as situações com honestidade emocional.

Escorpião — Cavaleiro de Paus

Haverá movimento e entusiasmo no domingo dos nativos de Escorpião Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Segundo a carta “Cavaleiro de Paus”, haverá movimento e entusiasmo neste domingo. O dia poderá trazer novidades rápidas ou impulsos para mudar algo . Portanto, canalize a sua energia com foco.

Sagitário — Rainha de Espadas

A comunicação objetiva e o descarte das ilusões serão fundamentais no domingo dos nativos de Sagitário Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

A carta “Rainha de Espadas” sinaliza clareza e posicionamento firme. Ao longo do dia, a comunicação objetiva será fundamental, assim como o descarte das ilusões.

Capricórnio — O Mundo

O dia dos nativos de Capricórnio será marcado pela sensação de dever cumprido Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Conclusão e conquista marcarão o seu domingo. Conforme a carta “O Mundo”, um ciclo importante se encerrará com a sensação de dever cumprido . Aproveite o dia para celebrar o seu crescimento.

Aquário — Pajem de Copas

Um convite ou uma mensagem poderá tocar o coração dos nativos de Aquário Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Sensibilidade e boas surpresas emocionais te encontrarão. Segundo a carta “Pajem de Copas”, um convite ou uma mensagem poderá tocar o seu coração. Permita-se sentir.

Peixes — A Estrela

Será um dia favorável para os nativos de Peixes confiarem nos próprios sonhos Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

A carta “A Estrela” indica esperança renovada. O dia trará fé , leveza e sinais de que você está no caminho certo. Portanto, confie nos seus sonhos.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.