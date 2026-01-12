Reality show

BBB 26: Marcel desiste e Breno entra no grupo Pipoca

O advogado de 35 anos havia conquistado uma vaga no reality a partir da dinâmica das Casas de Vidro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:33

Marcel é advogado e participou da Casa de Vidro Crédito: Globo/ Divulgação

Prestes à entrar na casa do Big Brother Brasil 26 nesta segunda-feira, 12, Marcel Lucena desistiu de participar do reality. O advogado de 35 anos havia conquistado uma vaga no reality a partir da dinâmica das Casas de Vidro, como representante masculino da região Sudeste. Ele faria parte do grupo Pipoca, com dez participantes escolhidos pelo público na noite de domingo, 11.

Com a desistência de Marcelo, o outro candidato da mesma região, Breno, se junta aos integrantes do grupo Pipoca da temporada.

Os demais participantes do BBB 26 serão divulgados pela Globo antes e durante a estreia do reality, na noite desta segunda. De acordo com a emissora, dois participantes do Camarote serão divulgados durante os intervalos do primeiro capítulo de Coração Acelerado, a nova novela das sete.

O BBB 26 contará com três grupos distintos de participantes: Veteranos, formados por ex-BBBs; Camarotes, compostos por personalidades conhecidas do público; e Pipocas, com participantes anônimos.

Quem é Marcel, que desistiu do BBB 26?

Marcel é advogado, tem 35 anos e é natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive atualmente.

O paulista foi considerado um milagre pela família quando nasceu: a mãe havia perdido cinco gestações antes dele. Maria Regina morreu em 2024 e apoiava o sonho do filho de participar do reality. Desde então, Marcel voltou a morar na casa da família para cuidar do pai. Tem como xodó a sobrinha, filha de sua irmã.

Em comunicado de apresentação enviado pela TV Globo à imprensa na última sexta-feira, 9, Marcel se descrevia com uma pessoa "alegre", porém "impulsiva". "Não sou barraqueiro, mas não gosto de ser mandado", explica. Queria entrar para o BBB para retribuir os esforços da família.

Quem é Breno, que entra no lugar de Marcel?

Natural de Contagem, Minas Gerais, Breno tem 33 anos e hoje mora em Florianópolis, Santa Catarina.

Caçula da família, sempre foi um menino curioso e cheio de energia. Desde cedo descobriu sua paixão pelo esporte e dedicou-se ao vôlei em busca do sonho de se tornar atleta profissional, mas o objetivo foi interrompido por uma lesão no ombro.

"Tive que me adaptar a viver uma vida comum", diz ele, que nesse período, trabalhou em diversas áreas, foi operador de telemarketing, vendedor, garçom e entregador de panfletos nas ruas. Há dez anos, decidiu recomeçar em Florianópolis, em busca de formação acadêmica. Hoje se divide entre carreira científica e o trabalho como modelo e promoter de eventos.

Ele conta que sua motivação para participar do BBB vai além do prêmio: "desafios psicológicos e físicos me deixam entusiasmado e vivo", destaca. 'Tenho consciência de que sou atraente e interessante", acrescenta.

