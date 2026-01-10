BBB 26: Treta na casa de vidro Sudeste esquenta com xingamentos: 'Cobra insuportável'

Gabriela (à esquerda) e Milena brigam ao vivo Crédito: Reprodução

O clima na casa de vidro da região Sudeste, num shopping de São Caetano, está insustentável. A cada hora que passa do BBB 26, Milena e Gabriela parecem não aguentar mais a convivência.

Ao vivo na manhã deste sábado (10), em um quadro provocativo sob o comando de Valéria Almeida, ambas se alfinetaram.

"Você é cobra e insuportável. A voz é irritante. Eu sou animada, mas ela parece que suga energia da gente. Ela tenta puxar saco", disparou Milena.

Gabriela retrucou: "Ela quer provocar e isso me irrita nela. Tem que falar na cara. Me esquece", comentou.