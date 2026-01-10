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BBB 26: Treta na casa de vidro Sudeste esquenta com xingamentos: 'Cobra insuportável'

Público escolherá uma mulher e um homem de cada local para entrar no reality
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Janeiro de 2026 às 14:25

Gabriela (à esquerda) e Milena brigam ao vivo
Gabriela (à esquerda) e Milena brigam ao vivo Crédito: Reprodução
O clima na casa de vidro da região Sudeste, num shopping de São Caetano, está insustentável. A cada hora que passa do BBB 26, Milena e Gabriela parecem não aguentar mais a convivência.
Ao vivo na manhã deste sábado (10), em um quadro provocativo sob o comando de Valéria Almeida, ambas se alfinetaram.
"Você é cobra e insuportável. A voz é irritante. Eu sou animada, mas ela parece que suga energia da gente. Ela tenta puxar saco", disparou Milena.
Gabriela retrucou: "Ela quer provocar e isso me irrita nela. Tem que falar na cara. Me esquece", comentou.
Durante o quadro, Milena e Marcel também trocaram farpas. Ela disse que ele e Breno não brigavam e achava isso uma boa estratégia, e Breno se irritou por entender que estava sendo chamado de planta.

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