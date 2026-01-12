Luto

Lucas Borba, viúvo de Isabel Veloso, publica carta ao filho: 'Não será fácil'

Isabel faleceu no último sábado 910), após mais de um mês internada

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 13:54

Lucas Borba e o pequeno Arthur Crédito: Reprodução Instagram @lucasborbass

Viúvo da influenciadora Isabel Veloso, Lucas Borba publicou uma carta dedicada ao filho do casal, Arthur, de 1 ano, horas após o velório e a cremação, realizados na noite desse domingo, 11.

Na publicação, Lucas reconhece as dificuldades do luto e fala sobre a ausência da companheira, mas afirma que o vínculo construído com Isabel seguirá como fonte de força para criar o filho.

"Sei que não será fácil seguir sem a minha mulher ao meu lado, mas o amor que nos uniu me dará forças para continuar", escreveu.

No texto, o viúvo se dirige diretamente a Arthur e descreve o compromisso de oferecer cuidado e presença em todas as fases da vida do menino. "Prometo ser abrigo, cuidado e presença em cada fase da sua vida", afirmou. Lucas também destacou valores que pretende transmitir ao filho, como respeito, fé e perseverança.

A carta foi publicada poucas horas depois da despedida de Isabel e repercutiu entre os seguidores da influenciadora, que acompanhavam sua rotina de tratamento contra o câncer pelas redes sociais.

Morte de Isabel Veloso

Isabel Veloso morreu no sábado, 10, após mais de um mês de internação. A informação foi confirmada por Lucas Borba por meio de uma publicação no Instagram. Diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, a influenciadora passou por diferentes etapas de tratamento ao longo de quatro anos.

O Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, onde Isabel estava internada, informou em nota que a morte ocorreu em decorrência de complicações de um transplante realizado em outubro. Segundo a instituição, a paciente apresentou piora clínica significativa nos últimos dias, associada aos riscos inerentes ao procedimento.

Isabel estava internada desde novembro e chegou a ser extubada em dezembro, mas precisou retornar à UTI após uma nova piora no quadro de saúde.

