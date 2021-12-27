Sem programação para o réveillon 2022? Veja as festas no ES

Se você ainda não planejou aonde vai passar a virada para 2022, calma que tem muita festa com ingressos à venda. Com preços que variam de R$10 a R$1 mil, há eventos para todos os gostos e estilos. Atrações nacionais, como Léo Santana e Felipe Araújo, e grandes decorações com personagens temáticos e malabaristas estão na lista de atrativos das festas da virada. É bom só ficar atento para não pagar ainda mais caro, alguns lugares já estão no 6º lote.
Os eventos seguirão com os protocolos de segurança conforme orientação dos órgãos de saúde e municipal. Em alguns locais, a entrada só será liberada mediante comprovação da vacina contra a Covid-19. Com grandes expectativas dessa retomada de shows, as casas prometem realizar um réveillon de tirar o fôlego.
Uma coisa é certa: a programação inclui muita comida e bebida boa, músicos renomados de dentro e fora do Estado, além de cobrança de comprovação vacinal. O 'HZ' reuniu as agendas dos principais estabelecimentos, trazendo todos os detalhes sobre valores, endereços e o que está incluso em cada ingresso. Confira:
Cafe de La Musique Guarapari
O beach club está com uma liminar judicial que proíbe seu funcionamento. Os sócios estão tentando reverter a decisão para garantir a realização do evento, que continua com vendas abertas.
- Atrações: Dubdogz e Felipe Araújo
- Onde: Rua Manoel Duarte Souza Matos, 306-372 - Meaípe, Guarapari – ES
- Horário: 21h
- Ingressos: R$ 1 mil (Inteira - lote F), à venda no site Brasilticket.com.br
- Open Bar: Cerveja, Refrigerante, Vodka Premium, Espumante Premium, Energético, Água, Whisky 8 Anos, Gym E Suco.
- Open Food: Mini burgers, pizza, crepes, espetinhos de carne, temakis de comida japonesa, salada, churros, gourmert, doces, café da manhã e mesa de frutas.
P12 Guarapari - SPETTACOLO
- Atrações: Léo Santana, Djs Nacionais e decoração lúdica com personagens temáticos e malabares.
- Onde: Rod. do Sol, Km26 - Praia de Porto Grande, Guarapari - ES
- Horário: 22h | café de manhã 5h | encerramento 6h
- Ingressos: R$ 580 (Inteira / 4º lote) e R$ 290 (Meia / 4º lote), à venda no site lebillet.com.br
- *Bebida e comida serão comercializados à parte
- Informações: (27) 99249-4047
Ilha Buffet Sensations
- Atrações: Banda Bandeira Dois, DJs, queima de fogos, open bar e open food
- Onde: Alameda Ponta Formosa, 350 - Vitória, ES
- Ingressos: R$160 (FrontStage Infantil 5 a 14 anos / 1º lote) a R$ 560 (FrontStage Duplo / 1º lote), à venda no site lebillet.com.br
- Horário: 22h
- Open Bar: Cerveja, Água, Refrigerante, Sucos Vodka Importada, Whisky 8 anos, Espumante (Serviço Volante). Drinks e Caipifrutas (Open Bar)
- Open Food: Mexicana, Japonesa, Petiscos de boteco (Ilhas Gastronômicas) e Finger Foods de cozinha brasileira com diversas influências (Serviço Volante)
- Informações: (27) 99663-7171
- *É obrigatória a apresentação do comprovante de vacina.
Barlavento
- Atrações: Arnaldo Jr (Mpb/Pop Rock), DJ Quadrini e DJ Josh Simons.
- Onde: Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória - ES
- Horário: 22h
- Ingressos: R$300 (individual térreo - sendo R$ 200 revertidos em consumação); R$ 1,2 mil (mesa rooftop para 4 pessoas - sendo R$ 800 revertidos em consumação); R$ 3,5 mil (lounges até 10 pessoas no térreo e rooftop - sendo R$ 2 mil revertidos em consumação)
- Informações: Reservas por direct no Instagram @barlaventovix
Réveillon De Manguinhos 2022
- Atrações: Cadu Caruzo e Banda (cover do Cazuza), Banda Praktum, Dj Residente
- Onde: Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos, Serra - ES, 29173-037, Brasil
- Horário: 21h
- Ingressos: (1º lote) R$ 125 (até 14 anos) a R$ 500 (2º lote, adulto, open bar e food duplo)
- Pontos de venda: Chico Bento (Laranjeiras, J.Penha e Manguinhos); Farmácia Santana(Manguinhos) e no site www.superticket.com.br
- Informações: (27) 99754 0818 / 98131 8774 (WhatsApp)
Reveillon Espaço Agazeh 2022
- Atrações: Banda 80A+ e DJ Luy Victor
- Onde: Espaço Agazeh - Fundão, ES, 29185-000, Brasil
- Horário: 21h
- Ingressos: R$ 250 (inteira / 1º lote), à venda no site superticket.com.br
- Open bar: Cerveja, drinks exclusivos, água, refrigerantes e espumante.
- Open food: Pratos quentes, petiscos e porções
- Informações: no Instagram da casa
Silva's Restaurante Reveillon 2022
- Atrações: Laila Orlande (ritmos variado), Lilian Lomeu (axé retrô) e DJ Luciano MM
- Onde: Silva's Restaurante - Av. Espírito Santo, 197 - Praia de Carapebus, Serra
- Horário: 21h
- Ingressos: R$ 90 (último lote), à venda no site superticket.com.br
- *Bebidas e comidas serão comercializados à parte
- Informações: (27) 99312-7576
Réveillon Clericot Café - esgotado
- Atrações: Som de fogueira, Fred Macucos e DJs
- Onde: Quiosque 2 - Rua José Miranda Machado | Curva da Jurema, Enseada do Suá - Vitória, ES
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 380 (inteira /1º lote), à venda no lebillet.com.br
- Open Bar: Chopp colorado, Clericot, Flammes, Caipirinha, Café Especial, Água gasosa, Coca Cola, welcome drink: 300 long Corona, 50l de Gim Tonica e 30l de Agua de coco
- Open Food: Frios / frutas / Pães
Ninho da Roxinha - Réveillon 2022 - esgotado
- Atrações: Banda Lexus
- Onde: R. do Limão, 350 - São João - Serra, ES
- Horário: 22:00h
- Ingressos: R$ 115 (crianças de 7 a 12 anos / 1º lote) e R$ 230 (adulto/inteira/1º lote), à venda no site lebillet.com.br
- Open Bar: Água com e sem gás, refrigerante, cerveja puro malte, suco natural, espumante, open bar com vodka, gin e cachaça.
- Open Food: Entradas com azeitonas, antepastos, quibe cru, pães e mesa Japonesa. Peru assado, leitão à pururuca, peixe assado, paella à Provençal, filé mignon grelhado, massas ao molho 4 queijos e ao sugo, arroz branco, arroz de lentilha, farofa agridoce, purê de banana com gorgonzola, batatas fritas, feijão em calda e saladas. Manjar com ameixa, frutas (melão, abacaxi, melancia, uva e morango), doces em calda (figo, ameixa e pêssego), pudim e mousse de chocolate.
- Informações: 27 98879-5388 | @ninhodaroxinha
Mansão 300°
- Atrações: FFlora, Bero, Isaque, Beleite, Fabricio V e Álice
- Onde: R. Belo Horizonte - Guarapari, ES
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 380 (inteira/3º lote), à venda no site superticket.com.br
- Open Bar: incluso
- *Será necessário a apresentação do Comprovante de Vacinação (conecte SUS) ou resultado de exame feito nas últimas 48h para entrar no evento.
Réveillon Let's Guarapari 2022
- Atrações: Samba Jr, Pedro E Lucas, Jv De Vv, Gg, Luca Di Belucio E Robson Moreira
- Onde: R. João de Barro - Nova Guarapari, Guarapari
- Horário: 22h
- Ingressos (5º lote) : R$ 300 (meia) e R$ 600 (inteira), à venda no site superticket.com.br
- Open Bar: Cerveja - Stella Artois E Budweiser (Long Neck)Vodka Vorus/Gin Theros), Espumante Salton, Drinks Com Vodka E Gin, Drink Sem Álcool, Refrigerante, Água, Suco
- Open Food: Café da manhã completo a partir de 5h
- Informações: (27) 99966-8649 | @letsguarapari
Réveillon Azzurra - Pedra Azul
- Atrações: Banda Duets e participação especial com Saulo Simonassi
- Onde: Cervejaria Azzurra - ES-164 - Aracê, Domingos Martins
- Horário: 21h
- Ingressos: R$ 100 (crianças 11 a 15 anos/1º lote) e R$ 490 (adulto/inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br
- Open Bar: Cerveja Azzurra, Gin, Drink e Vinho
- Open Food: mesas com comida mineira, antepastos e comida árabe, finger food com bobó de camarão, guizadinho de filé mignon e strogonoff. Buffet final com Capeletti e Polenta com molho, o famoso “prato típico”
- Informações: @azzurracervejaria
Réveillon Budas Bacutia Guarapari
- Atrações: não divulgado
- Onde: Marítima Music Bar - Av. Meaípe - Enseada Azul, Guarapari - ES
- Horário: 21h
- Ingressos: R$ 360 (inteira/2º lote), à venda no site superticket.com.br
- Open Bar e Open Food: incluso
- Informações: @maritimamusicbar
Réveillon da Ilha de Guriri
- Atrações: PK, Costa Gold e Djs
- Onde: Av. Oceano Atlântico, 1960-2076 - Guriri, São Mateus - ES
- Horário: 21h
- Ingressos: R$ 75,00 (inteira/1º lote), à venda no site brasilticket.com.br
- *Bebidas e comidas serão comercializados à parte
- Informações: @festivaldeveraoguriri
Reveillon Itaunas 2022 - esgotado
- Atrações: Maneva e CostaGold
- Onde: Vibe Itaúnas, Itaúnas, Conceição da Barra
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 80,00 (meia) e R$160,00 (inteira), à venda no site brasilticket.com.br
- *Bebidas e comidas serão comercializados à parte
- Informações: @vibeitaunasoficial
Let's Guriri
- Atrações: Diego Rodrigues, Felipe Ribeiro, Thiago Crei, Dj Lebarch
- Onde: R. Horácio Barbosa Alves, 1530
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 195 (3º lote, inteira), à venda no site brasilticket.com.br
- Open Bar: incluso
- Informações: (27) 99850-9556 | @lets.guriri
Viva Réveillon Praia Da Costa 2022
- Atrações: Malifoo, Samba Soul, Bloco Simpatia, Jess Benevides e Gustavo 'O Brabo'
- Onde: Mansão Skye ES - Avenida Munir Hilal, 100, Praia da Costa, Vitria, ES
- Horário: 00h
- Ingressos: (6º Lote) de R$ 50 + R$ 5 taxa (unissex, Baile da Gaiola, sem open bar) à R$ 3.100 + R$350 taxa (lounge, 10 pessoas, open bar), à venda no site www.sympla.com.br
- Open Bar: Cerveja, Whisky, vodka, energético, drinks, água, refrigerante e suco
- Informações: @vivareveillon_praiadacosta_es
Réveillon da Leia 2022 - esgotado
- Atrações: Glauco!, Banda Mex e DJ Rafa Carneiro
- Onde: Rua João Neves de Novaes, Alto Lagoa Funda, Maratazes, ES
- Horário: 23h
- Ingressos (1º Lote): R$ 250,00 + R$ 25,00 taxa (inteira) a R$ 1.200,00 + R$ 120,00 taxa (mesa 4 pessoas), à venda no site sympla.com.br
- Open Bar: Drinks Boteco do Caranguejo, Whisky Chivas 12 Anos, cerveja, espumante Brut, refrigerante, sucos e água
- Open Food: Buffet Belas Artes, Café Duckbill (Drip Coffee), Estação Exagerado BBQ (Sanduíche de pulled pork) e sobremesas Doce Lar
- Informações: (28) 99909-1929 | @revistaleia
Réveillon Fluente 2022
- Atrações: DJ Madson, Dj Asiat, Temponi, Kerõ, Phipgi e priscila Bravin.
- Onde: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha
- Horário: 23h
- Ingressos: (3º Lote)R$ 130,00 (+ R$ 13,00 taxa), à venda no site sympla.com.br
- Bar: Welcome Drinks
- Open Food: Mesa de Frutas e Petiscos liberados
- Informações: @fluentecultureclub
Réveillon Subúrbio 2022
- Atrações: Mallu, Gabriela Brown, DJ Vinni Tosta, DJ Mike e DJ thiagorocks
- Onde: Terraço show bar - Rua Baro de Itapemirim, 200, Centro, Vitória
- Horário: 22h
- Ingressos: (1º lote) 60 reais (sendo 40 reais convertido em consumação), à venda no site sympla.com.br
Réveillon do Beb´s Vitória
- Atrações: Felipe Brava (Sertanejo) e Dj Baduh (Ritmos Variados)
- Onde: R. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160 - Barro Vermelho
- Horário: 22h
- Ingressos: (1º Lote) R$120 à Mesa (8 Pessoas) R$200, à venda no site sympla.com.br
- Open Bar: Gin Gordon’s, Vodka Smirnoff; Drinks: Ginger e Sunset, Gin Tônica: Refresh e Red fruit; Cervejas: Stella Artois e Budweiser; Citrus, Tônica, Sucos, Refrigerantes, Água mineral sem e com gás
- Informações: @bebsvitoria
Projeto Praiero Club - Festa da RêVirada (Piúma)
- Atrações: Dj Willian Oliveira E Tiago Lucas E Dj Rodrigo Mag E Rafael Brahim
- Onde: Spaço 1 Eventos - R. das Castanheiras, 99 - Monte Aghá, Piúma - ES
- Horário: 00h
- Ingressos: (1º Lote) R$ 10, à venda no site sympla.com.br
- Informações: @spaco1eventos
Réveillon Marbella (Nova Almeida - Serra)
- Atrações: Banda Blacksete, Rovena Sobrinho e banda, DJ Rafael Garcia
- Onde: Espaço Marbella - R. Bolívia, 19 - Marbela, Serra - ES
- Horário: 21h
- Ingressos: (1º Lote) R$260 a partir de 17 anos, R$130, adolescentes de 13 a 16 anos e R$90, crianças entre 06 a 12 anos. À venda no site lebillet.com.br
- Open Bar: Cervejas (Heineken, Amstel e Devassa), Refrigerantes, Sucos, Água mineral, Caipi frutas, Caipirinha, Coquetel, Espumante
- Open Food: Entradas variadas, Mesa de frios, Roda de boteco, Comida Mexicana, Comida Vegana, Ceia principal e Saladas
- Informações: @espacomarbella
Réveillon Quintal do Mar
- Atrações: DJ Leandro Netto e Alan Venturin
- Onde: Alameda Atlântida, 315 - Enseada Azul, Guarapari
- Horário: 22h
- Ingressos: R$100 (1º Lote, inteira, individual) à R$800 (1º Lote, lounge 8 pessoas), à venda no site lebillet.com.br
- Consumação à parte
- Informações: @quintaldomar.es
Réveillon Canto da Praia 2022
- Atrações: DJ Leandro Netto e Alan Venturin
- Onde: Alameda Atlântida, 315 - Enseada Azul, Guarapari
- Horário: 22h
- Ingressos: De R$R$ 160 (1º Lote, infantil 05 à 14 Anos) até R$R$ 2.100 (1º Lote, lounge - 06 pessoas), à venda no site lebillet.com.br
- Open Bar: Chopp, suco, água, refrigerante, vodka, gin e drinks
- Open Food: Buffet de churrasco, rodízio de petiscos, doces diversos e café da manhã.
- Informações: @cantodapraiavix
Réveillon - On The Beach (Guriri)
- Atrações: Cat Dealers
- Onde: Parador Internacional - Av. Esbertalina Barbosa Damiani, S/N - Guriri, ES
- Horário: 22h
- Ingressos: R$R$ 240 (2º Lote), à venda no site lebillet.com.br
- Open Bar: Cerveja Heineken, Refrigerante, Suco, Gin, Vodka Absolut, Água Mineral
- Informações: @paradorinternacionalguriri
Réveillon Bar Forró Itaúnas
- Atrações: Trio Dona Zefa (SP), Janayna Pereira (SP), Mestrinho (SP), Severo gomes (RN), Dj Fabrício Bravim (ES) e convidados
- Onde: Bar Forró - Rua Ítalo Vasconcelos, nº 05, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 70 (o dia); R$ 185 (passaporte de 30/12 a 02/01); R$ 350 (passaporte para os sete dias), à venda no site Sympla
- Informações: (41) 99963-7407