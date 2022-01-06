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Saúde

Integrantes do Jota Quest testam positivo para covid-19 e banda adia shows

A informação foi divulgada na noite da quarta-feira, 5, no perfil oficial da banda no Instagram. Sem citar os nomes dos músicos que estão doentes, a nota diz apenas que todos têm sintomas leves
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 14:50

Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest
Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest Crédito: Instagram/@jotaquest
Integrantes do Jota Quest testaram positivo para a covid-19. A informação foi divulgada na noite da quarta-feira, 5, no perfil oficial da banda no Instagram. Sem citar os nomes dos músicos que estão doentes, a nota diz apenas que todos têm sintomas leves e estão cumprindo isolamento social. Além disso, alguns shows em janeiro tiveram de ser adiados por enquanto.
"Comunicamos que integrantes da banda e equipe testaram positivo para a covid-19. Em virtude disso, informamos que os shows que aconteceriam neste fim de semana, nos dias 7 e 8 de janeiro, em Praia Grande, São Paulo, e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, serão adiados, e as novas datas divulgadas em breve. Os integrantes estão com sintomas leves e cumprirão com o isolamento necessário. Agradecemos pelo carinho e compreensão de todos", diz a nota.

MARCOS MION E FAMÍLIA

Na virada do ano, o Jota Quest realizou um show em Fazenda Boa Vista, em São Paulo. A apresentação contou com a presença do apresentador do Caldeirão, da TV Globo, Marcos Mion, da mulher dele, Suzana Agullo, e dos filhos Romeu, Donatella e Stefano.
Trechos do show foram publicados por Mion e no perfil da banda nas redes sociais. Nas imagens, praticamente ninguém está usando máscara de proteção contra o coronavírus.
A reportagem procurou a assessoria de imprensa de Marcos Mion para saber se ele e família farão o teste de covid-19, mas não obteve mais informações até o fechamento deste texto.

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