Serra terá colônia de férias para a criançada até o fim do mês

Diversão garantida para a criançada em janeiro Crédito: Ag. Brasil

Tem diversão garantida para as crianças na Serra. Até o dia 28 de janeiro, a Arena Jacaraípe, na Estação Cidadania de Esporte, em Vila Nova de Colares, e a Estação Cidadania de Cultura, em Novo Porto Canoa, recebem uma colônia de férias para a criançada realizada pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur).

As crianças poderão brincar e se divertir muito com diversas atividades gratuitas e com programação diversificada. É recomendado que as crianças levem uma garrafinha de água e usem tênis para realizar as atividades.

Vale ressaltar que, devido à pandemia de covid-19, respeitando os protocolos de prevenção, as crianças devem ir de máscara até o local, usar álcool nas mãos e manter o distanciamento social.

SERVIÇO

Colônia de Férias na Serra

Quando: até 28 de janeiro

Onde: na Arena Jacaraípe, na Estação Cidadania de Esporte, em Vila Nova de Colares, e a Estação Cidadania de Cultura, em Novo Porto Canoa

Horários:

Segunda e Sexta - 14 às 18 horas.



Terça, Quarta e Quinta - 9 às 11 horas / 14 às 18 horas.



*Com informações da Prefeitura da Serra