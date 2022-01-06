Serra terá colônia de férias para a criançada até o fim do mês

Tem diversão garantida para as crianças na Serra. Até o dia 28 de janeiro, a Arena Jacaraípe, na Estação Cidadania de Esporte, em Vila Nova de Colares, e a Estação Cidadania de Cultura, em Novo Porto Canoa, recebem uma colônia de férias para a criançada realizada pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur).
As crianças poderão brincar e se divertir muito com diversas atividades gratuitas e com programação diversificada. É recomendado que as crianças levem uma garrafinha de água e usem tênis para realizar as atividades.
Vale ressaltar que, devido à pandemia de covid-19, respeitando os protocolos de prevenção, as crianças devem ir de máscara até o local, usar álcool nas mãos e manter o distanciamento social.
SERVIÇO
- Colônia de Férias na Serra
- Quando: até 28 de janeiro
- Onde: na Arena Jacaraípe, na Estação Cidadania de Esporte, em Vila Nova de Colares, e a Estação Cidadania de Cultura, em Novo Porto Canoa
- Horários:
- Segunda e Sexta - 14 às 18 horas.
- Terça, Quarta e Quinta - 9 às 11 horas / 14 às 18 horas.
*Com informações da Prefeitura da Serra
Correção
06/01/2022 - 4:02
A matéria estava com informações da colônia de férias em Cariacica. O texto foi corrigido.