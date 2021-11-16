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Programa em família

12 restaurantes com playground e fraldário para ir com crianças

Preparamos um guia de locais que reúnem gastronomia e lazer, oferecendo conforto para os pais e diversão de sobra para os pequenos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 14:39

Playground do restaurante Bacana Churrasco & Cia em Vila Velha
Espaço infantil do Bacana Churrasco & Cia, em Vila Velha Crédito: Bacana/Divulgação
Quando a família sai para comer, o cardápio do restaurante tem que agradar a todos, certo? Mas se o programa inclui crianças, a exigência aumenta, pois não basta ter comida boa para entreter os pequenos. Atentos às vontades dos baixinhos e ao conforto dos pais durante a refeição, diversos bares e restaurantes investem em parquinhos super bem equipados.
Alguns locais contam com a supervisão de recreadores e oferecem também estrutura para bebês. Selecionamos 10 desses endereços na Grande Vitória onde os playgrounds são um diferencial. Confira! 

Caranguejo do Assis

Em seu parquinho, o restaurante de frutos do mar conta com brinquedão de dois andares, piscina de bolas, videogame com kinect, mesa para desenho e pintura, escorregador, carrossel e jogos dinâmicos. O espaço recebe crianças de três a oito anos e tem monitoras todos os dias. Entrada: R$ 15. Banheiro com fraldário. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.  

Rancho Beliskão

O espaço infantil do restaurante, que é um clássico de Jardim Camburi, conta com brinquedão, carrossel, basquete, circuito sinuoso, Air Game, mercadinho e Pit Stop, entre outros brinquedos, O playground tem monitoras todos os dias e recebe crianças a partir de três anos. Na área baby, são permitidas somente crianças acompanhadas por um responsável. A casa tem banheiro familiar, com cuba para banho de bebês, fraldário e trocador, e também há banheiros infantis. Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3337-0800.

Bacana Churrasco & Cia

Com três unidades na Grande Vitória, a casa é famosa pelo churrasco e conta com parquinhos super equipados. Em Vila Velha há mini roda gigante, carrossel de cupcake, simulador de corrida e vários outros brinquedos. O espaço conta com monitoras todos os dias. Entrada: R$ 15. No Bacana de Serra, há entre as atrações um simulador com mais de 1000 jogos, Basketoy e pula-pula aéreo, com redes de proteção. Entrada: R$ 15 e monitoras todos os dias. No restaurante de Vitória, o espaço kids é menor e não é cobrada taxa para brincar. Todas as unidades contam com fraldário e trocador nos banheiros. Vila Velha: Rua Lúcio Bacelar, 90, Praia da Costa. (27) 3535-4575. Serra: Rua José Rato, 329, Bairro de Fátima. (27) 3064-4576. Vitória: Rua Rosendo Serapião de Souza Filho, 594. (27) 3324-8707. 
Parquinho/espaço kids/playground do restaurante Rancho Beliskão, em Vitória
Playground do Rancho Beliskão é gratuito para clientes Crédito: Raissa Trindade

Divino Botequim

O bar e restaurante de cozinha brasileira tem área kids com recreadores e não cobra taxa para utilização desse espaço, que é climatizado. Fazem parte da brinquedoteca pula-pula, lousa com giz, piscina de bolas, TV e mesa de desenho. Crianças menores de dois anos só entram acompanhadas de um responsável. Banheiro com fraldário. Rua Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440.

Do Papa Gourmet

O restaurante abre para almoço na Praça do Papa com espaço kids gratuito para clientes. Há brinquedos para bebês (a partir de dois anos) e atrações para crianças de até seis anos. O cardápio da casa é internacional, na linha contemporânea, e a vista é uma das mais bonitas da Capital. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 700, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3100-2458.

Figata

O restaurante possui dois playgrounds: o Figata Piccoli, com brinquedos para bebês e crianças de um a três anos, e o Figata Bambini, para pequenos de quatro a 10 anos de idade. A entrada nesse espaço, com recreadoras disponíveis, custa R$ 7 por criança. Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-4451. 
Espaço kids do restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha
Espaço kids do Caranguejo do Assis é climatizado Crédito: Caranguejo do Assis/Divulgação

Ilha do Caranguejo

Nas unidades de Vitória e Vila Velha, o parquinho do restaurante tem escorregadores, piscina de bolas, carrossel, pula-pula e videogames, além de berçário, fraldário e recreadores. Em Vitória, a criançada pode ainda praticar arvorismo e escalada indoor. Entrada: R$ 12 (Vitória) e R$ 15 (Vila Velha). Rua Alcino Pereira Neto, 570, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3395-0244. Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. (27) 2233-8484.

Terra à Vista

O restaurante, de cardápio varado, e tem playground com piscina de bolas, brinquedão, fliperama e jogos variados, supervisionado por monitores. Podem brincar na área crianças de três a 10 anos. Entrada: R$ 10 (grátis para consumação acima de R$ 150). Shopping Mestre Álvaro, Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. (27) 3010-3290.

Coco Bambu

O espaço kids fica em uma sala reservada e climatizada, com supervisão de monitoras e atrações para crianças de três a 10 anos. Além do brinquedão, há casinha, minimercado, mesa Air Disco e brinquedoteca. Um diferencial é a sala de amamentação com poltrona, fraldário e micro-ondas. Entrada: R$ 13,90 por criança. Shopping Praia da Costa, Rua Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100. Assinantes de A Gazeta têm 10% de desconto, exceto em feriados.
Brinquedo do parquinho do restaurante Ilha do Caranguejo
Parquinho do Ilha do Caranguejo é um dos maiores do Estado Crédito: Ilha/Instagram

Coronel Picanha

O Espaço Kids do restaurante recebe crianças a partir de três anos de idade e conta com escalada, arvorismo, carrossel, escorregadores, piscina de bolinhas, pula-pula e mesa de totó, além de videogame e TV com jogos interativos. A entrada custa R$ 12 por criança e há monitoras no local. Já o Espaço Baby, climatizado, é liberado para crianças de sete meses até dois anos e 11 meses, e a entrada também custa R$ 12 por criança (duração de duas horas, com monitora). Banheiro família, com fraldário. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3337-4956.

Rico Caipira

Maria Fumaça, pedalinho, carrossel, tirolesa, carruagem, casa na árvore, pula-pula, bike cart, campo de mini golf, salão de jogos, teatrinho, banho de bica, parquinho, trilhas, fazendinha com pequenos animais...há quase 40 atrações para a família inteira se divertir na Fazenda Rico Caipira, um dos principais destinos de turismo rural em Vila Velha. O passaporte que dá acesso a todas as atividades recreativas custa R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia). O restaurante do local é especializado em comida da roça. Avenida Jaguarussu, s/n, Morada da Barra, Vila Velha. (27) 3244-4404 e 99922-4404. CLUBE A GAZETA: desconto de 10% no passaporte (inteira).

Regina Maris

O restaurante tem espaço kids gratuito para clientes, e o playground conta com escorregadores, piscina de bolas, mini campo de futebol, mesa de totó e TV. Há monitora disponível  todos os dias, banheiro infantil e fraldário. Criança de até dois anos só pode entrar no parquinho acompanhada de um responsável. Rua Deolindo Perim, 79, Itaparica, Vila Velha. (27) 3299-0897.
Playground/parquinho do restaurante Figata, em Vitória
Playground para crianças de até três anos no Figata, na Praia do Canto Crédito: Figata/Divulgação

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