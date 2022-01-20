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Nesta sexta (21)

Com entrada franca, "Show de Física" agita a Praça da Ciência

Evento será apresentado por estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus de Cariacica

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 12:40

Mecânica, termodinâmica e óptica são áreas da Física que podem até assustar quem não é muito próximo dessa Ciência. Mas, de uma forma diferente e divertida, é possível entender os conceitos por trás desses "nomes difíceis". E não tem idade mínima para aprender brincando (o que é mais divertido).
Nesta sexta-feira (21), a partir das 10 horas, a Praça da Ciência recebe o "Show de Física", apresentado por estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus de Cariacica.
Vai uma dica esperta: vá preparado para participar! Isso mesmo, as atividades contarão com interação da plateia. Tem torre humana, foguete, cadeira giratória e muito mais coisas deliciosamente malucas.
A Praça da Ciência recebe o lúdico
A Praça da Ciência recebe o lúdico "Show de Física" nesta sexta-feira, com entrada franca Crédito: Leonardo Silveira
"Os estudantes do Ifes de Cariacica farão uma série de experimentos voltados para as diversas áreas de conhecimento da Física. As atividades são interativas e feitas com a ajuda de voluntários do público. As experiências envolvem mecânica, termodinâmica e óptica, entre outras áreas”, detalhou Juvenilda Ribeiro, coordenadora da Praça da Ciência.

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A entrada é franca e não precisa fazer inscrição. O "Show de Física" faz parte da programação de férias dos Centros de Ciência, Educação e Cultura (CCEC), que segue até o próximo dia 30, com atividades de exposição, oficinas e visitas guiadas na Praça da Ciência.

LÚDICO

O "Show de Física" apresenta uma série de atividades e experimentos que aguçam a curiosidade do público, instigando-os a se perguntar sobre a veracidade dos fatos observados e sobre os conceitos por trás daquilo que está sendo visto.
Por meio de uma apresentação teatral, que se baseia na interatividade entre quem está presente e apresentadores, o "Show de Física" é feito em um cenário lúdico, para atrair a atenção dos participantes e apresentar a eles uma nova concepção de mundo.
(Com informações da Prefeitura de Vitória)

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