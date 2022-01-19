  • Festival gastronômico na Serra terá shows gratuitos até fevereiro
Para curtir

Festival gastronômico na Serra terá shows gratuitos até fevereiro

O evento Sabores da Serra, que acontece em Jacaraípe, começa nesta sexta-feira (21) e reunirá oito estandes de comidas variadas
Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 13:53

Banda Blacksete faz show na sexta (28), no Cine Drive-In do Shopping Vila Velha
A banda Blacksete é uma das atrações do evento Crédito: Joacir Azeredo Santos
As quintas, sextas, sábados e domingos prometem ser de muita curtição na Serra durante as próximas três semanas. Na maior cidade da Grande Vitória acontece a feira gastronômica Sabores da Serra, evento que reúne comida e cultura que rola na praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, numa área de 22 mil metros quadrados.
A programação é toda 0800, ou seja: grátis. As atividades acontecem de sexta (21) até 6 de fevereiro.
Como o nome já diz, não vão faltar delícias preparadas por estabelecimentos da cidade, como moquequinhas, hambúrguer, pizza, macarrão na chapa, acarajé e churrasquinho, além de outras iguarias. Ao todo, serão oito estandes com comidinhas.

Veja Também

Férias na Grande Vitória têm ciência, Pop It e teatro para a criançada; veja datas

Claro que vai ter música! Nesta primeira semana, por exemplo, tem o som nostálgico e animado da banda BlackSete e o forró da Banda Comichão. As atrações das próximas semanas serão divulgadas no instagram. A criançada também tem vez. Todos os dias, uma atração infantil está confirmada em um espaço específico para os pequenos.

FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA SERRA

  • ONDE: Praça Encontro das Águas, na Av. Abido Saad, no Parque de Jacaraípe, na Serra
  • QUANDO: 21 a 23/01, 27/01 a 30/01 e 3/02 a 6/02. Sábado e domingo, das 16h às 23h, e quinta e sexta, das 18h às 23h
  • ENTRADA FRANCA: Não é permitida a entrada com bebidas, comidas, cooler ou isopor. Será cobrado o comprovante de vacinação  
  • GASTRONOMIA: As delícias serão preparadas por estabelecimentos da cidade, como moquequinhas, hambúrguer, pizza, macarrão na chapa, acarajé e churrasquinho, além de outras delícias doces e salgadas. Ao todo, serão oito estabelecimentos

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

  • Sexta, 21/01
  • 19h: Luiz Massa
  • 20h30: Espetáculo “Alegrando”, com a Cia de bonecos do Tio Diu
  • 21h30: Blacksete

  • Sábado, 22/01
  • 18h: Renato Oliveira
  • 19h e 20h: Oficina de reciclagem com Renan Rodrigues  
  • 21h: Léo Vieira

  • Domingo, 23/01
  • 17h: Viviane Miranda
  • 18h30: Encontro musical com Brincariar
  • 20h: Banda Comichão

Veja Também

Liga das escolas de samba define novas regras para os desfiles de Vitória; entenda

"Cultura em Toda Parte" vai percorrer 10 municípios capixabas com 200 atividades culturais

