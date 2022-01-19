Festival gastronômico na Serra terá shows gratuitos até fevereiro

As quintas, sextas, sábados e domingos prometem ser de muita curtição na Serra durante as próximas três semanas. Na maior cidade da Grande Vitória acontece a feira gastronômica Sabores da Serra, evento que reúne comida e cultura que rola na praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, numa área de 22 mil metros quadrados.
A programação é toda 0800, ou seja: grátis. As atividades acontecem de sexta (21) até 6 de fevereiro.
Como o nome já diz, não vão faltar delícias preparadas por estabelecimentos da cidade, como moquequinhas, hambúrguer, pizza, macarrão na chapa, acarajé e churrasquinho, além de outras iguarias. Ao todo, serão oito estandes com comidinhas.
Claro que vai ter música! Nesta primeira semana, por exemplo, tem o som nostálgico e animado da banda BlackSete e o forró da Banda Comichão. As atrações das próximas semanas serão divulgadas no instagram. A criançada também tem vez. Todos os dias, uma atração infantil está confirmada em um espaço específico para os pequenos.
FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA SERRA
- ONDE: Praça Encontro das Águas, na Av. Abido Saad, no Parque de Jacaraípe, na Serra
- QUANDO: 21 a 23/01, 27/01 a 30/01 e 3/02 a 6/02. Sábado e domingo, das 16h às 23h, e quinta e sexta, das 18h às 23h
- ENTRADA FRANCA: Não é permitida a entrada com bebidas, comidas, cooler ou isopor. Será cobrado o comprovante de vacinação
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
- Sexta, 21/01
- 19h: Luiz Massa
- 20h30: Espetáculo “Alegrando”, com a Cia de bonecos do Tio Diu
- 21h30: Blacksete
- Sábado, 22/01
- 18h: Renato Oliveira
- 19h e 20h: Oficina de reciclagem com Renan Rodrigues
- 21h: Léo Vieira
- Domingo, 23/01
- 17h: Viviane Miranda
- 18h30: Encontro musical com Brincariar
- 20h: Banda Comichão