Inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura 2022 terminam na sexta-feira (11)

O Prêmio Sesc de Literatura, edição 2022, segue com inscrições abertas até sexta-feira (11) Crédito: Pixabay

Um dos reconhecimentos mais destacados do país no mercado literário, especialmente no que tange ao lançamento de novos talentos, o Prêmio Sesc de Literatura 2022 está com as inscrições abertas até sexta-feira (11).

Podem concorrer autores não publicados nas categorias Romance e Conto. O Prêmio avalia trabalhos com qualidade literária para edição e circulação nacional. Os interessados devem acessar a internet para concluir o processo de inscrição, que é gratuito e online. O regulamento completo também está disponível na web

Por falar na iniciativa, o escritor e jornalista capixaba Caê Guimarães - que atuou como repórter de A Gazeta na década de 2000 - venceu o Sesc de Literatura em 2020, com a obra "Encontro Você no Oitavo Round", publicada pela editora Record.

Escritor Caê Guimarães Crédito: Acervo pessoal

Na edição de 2021, foram vencedores o paraense Fábio Horácio-Castro, com o romance "O Réptil Melancólico", e o pernambucano Diogo Monteiro, com a coletânea de contos "O que a Casa Criou".

COMO FUNCIONA

Voltando ao concurso, o processo de curadoria e seleção das obras é democrático. Os livros são inscritos pela internet, gratuitamente e de forma anônima. Isso impede que os avaliadores reconheçam a identidade dos autores, garantindo a imparcialidade no processo de avaliação. Os romances e contos são avaliados por escritores profissionais, que selecionam as obras pelo critério da qualidade literária.

Ao oferecer oportunidades aos novos autores, o Prêmio Sesc de Literatura impulsiona a renovação no panorama literário brasileiro e enriquece a cultura nacional. Os vencedores têm suas obras publicadas e distribuídas pela editora Record, com tiragem inicial de 2,5 mil exemplares. O anúncio dos vencedores será divulgado em maio. Desde sua criação, em 2003, mais de 17 mil livros foram inscritos e 33 novos autores revelados.