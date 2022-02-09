Inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura 2022 terminam na sexta-feira (11)

Um dos reconhecimentos mais destacados do país no mercado literário, especialmente no que tange ao lançamento de novos talentos, o Prêmio Sesc de Literatura 2022 está com as inscrições abertas até sexta-feira (11).
Podem concorrer autores não publicados nas categorias Romance e Conto. O Prêmio avalia trabalhos com qualidade literária para edição e circulação nacional. Os interessados devem acessar a internet para concluir o processo de inscrição, que é gratuito e online. O regulamento completo também está disponível na web.
Por falar na iniciativa, o escritor e jornalista capixaba Caê Guimarães - que atuou como repórter de A Gazeta na década de 2000 - venceu o Sesc de Literatura em 2020, com a obra "Encontro Você no Oitavo Round", publicada pela editora Record.
Na edição de 2021, foram vencedores o paraense Fábio Horácio-Castro, com o romance "O Réptil Melancólico", e o pernambucano Diogo Monteiro, com a coletânea de contos "O que a Casa Criou".
COMO FUNCIONA
Voltando ao concurso, o processo de curadoria e seleção das obras é democrático. Os livros são inscritos pela internet, gratuitamente e de forma anônima. Isso impede que os avaliadores reconheçam a identidade dos autores, garantindo a imparcialidade no processo de avaliação. Os romances e contos são avaliados por escritores profissionais, que selecionam as obras pelo critério da qualidade literária.
Ao oferecer oportunidades aos novos autores, o Prêmio Sesc de Literatura impulsiona a renovação no panorama literário brasileiro e enriquece a cultura nacional. Os vencedores têm suas obras publicadas e distribuídas pela editora Record, com tiragem inicial de 2,5 mil exemplares. O anúncio dos vencedores será divulgado em maio. Desde sua criação, em 2003, mais de 17 mil livros foram inscritos e 33 novos autores revelados.
A parceria com a editora Record contribui para a credibilidade e a visibilidade do projeto, pois insere os livros na cadeia produtiva do mercado editorial. "Chegamos à 19ª edição com o propósito de revelar novos escritores, que é nossa maior meta. A premiação foi criada em 2003 e se consolidou como a principal do país para autores iniciantes. No ano passado, tivemos a inscrição de 1,68 mil livros, sendo 850 em Romance e 838 em Conto. O cronograma não foi afetado pela pandemia da Covid-19, porque foi todo executado por trabalho remoto. Dessa forma, o resultado pode ser divulgado no prazo previsto", detalha o analista de Literatura do Departamento Nacional do Sesc, Henrique Rodrigues.