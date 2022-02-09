Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura 2022 terminam na sexta-feira (11)
Cultura

Inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura 2022 terminam na sexta-feira (11)

Em 2020, o capixaba Caê Guimarães foi um dos vencedores da iniciativa, com a obra "Encontro Você no Oitavo Round"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 14:07

O Prêmio Sesc de Literatura, edição 2022, segue com inscrições abertas até sexta-feira (11)
O Prêmio Sesc de Literatura, edição 2022, segue com inscrições abertas até sexta-feira (11) Crédito: Pixabay
Um dos reconhecimentos mais destacados do país no mercado literário, especialmente no que tange ao lançamento de novos talentos, o Prêmio Sesc de Literatura 2022 está com as inscrições abertas até sexta-feira (11).
Podem concorrer autores não publicados nas categorias Romance e Conto. O Prêmio avalia trabalhos com qualidade literária para edição e circulação nacional. Os interessados devem acessar a internet para concluir o processo de inscrição, que é gratuito e online. O regulamento completo também está disponível na web.
Por falar na iniciativa, o escritor e jornalista capixaba Caê Guimarães - que atuou como repórter de A Gazeta na década de 2000 - venceu o Sesc de Literatura em 2020, com a obra "Encontro Você no Oitavo Round", publicada pela editora Record.
Escritor Caê Guimarães
Escritor Caê Guimarães Crédito: Acervo pessoal
Na edição de 2021, foram vencedores o paraense Fábio Horácio-Castro, com o romance "O Réptil Melancólico", e o pernambucano Diogo Monteiro, com a coletânea de contos "O que a Casa Criou".

COMO FUNCIONA

Voltando ao concurso, o processo de curadoria e seleção das obras é democrático. Os livros são inscritos pela internet, gratuitamente e de forma anônima. Isso impede que os avaliadores reconheçam a identidade dos autores, garantindo a imparcialidade no processo de avaliação. Os romances e contos são avaliados por escritores profissionais, que selecionam as obras pelo critério da qualidade literária.
Ao oferecer oportunidades aos novos autores, o Prêmio Sesc de Literatura impulsiona a renovação no panorama literário brasileiro e enriquece a cultura nacional. Os vencedores têm suas obras publicadas e distribuídas pela editora Record, com tiragem inicial de 2,5 mil exemplares. O anúncio dos vencedores será divulgado em maio. Desde sua criação, em 2003, mais de 17 mil livros foram inscritos e 33 novos autores revelados.
A parceria com a editora Record contribui para a credibilidade e a visibilidade do projeto, pois insere os livros na cadeia produtiva do mercado editorial. "Chegamos à 19ª edição com o propósito de revelar novos escritores, que é nossa maior meta. A premiação foi criada em 2003 e se consolidou como a principal do país para autores iniciantes. No ano passado, tivemos a inscrição de 1,68 mil livros, sendo 850 em Romance e 838 em Conto. O cronograma não foi afetado pela pandemia da Covid-19, porque foi todo executado por trabalho remoto. Dessa forma, o resultado pode ser divulgado no prazo previsto", detalha o analista de Literatura do Departamento Nacional do Sesc, Henrique Rodrigues.

Veja Também

Com série de mudanças, Lei Rouanet limita cachê de artistas a R$ 3 mil

Inscrição para artistas do ES ganharem até R$ 7 mil em cachê termina na sexta

Ex-Restart, Pe Lu lança EP de carnaval acústico para curtir do "sofá"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Literatura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados