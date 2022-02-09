Inscrição para artistas do ES ganharem até R$ 7 mil em cachê termina na sexta

O projeto “Cultura em Toda Parte” abrange diversos seguimentos como artes cênicas (teatro, dança, circo e performance), artes visuais e música Crédito: Yan Krukov/Pexels

O projeto “Cultura em Toda Parte”, voltado à circulação e difusão de cultura capixaba, está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (11). Ao todo, 200 atividades artísticas gratuitas serão contempladas nos 78 municípios do Espírito Santo. Os classificados farão apresentações em dez cidades, envolvendo as cinco regiões do Estado. Serão 140 performances artísticas e 60 atividades formativas ao longo de dez finais de semana.

A primeira etapa do programa teve início no dia 17 de janeiro, com a abertura das inscrições da chamada para apresentações no Mapa Cultural . E para compor a programação, serão selecionadas apresentações nas diversas linguagens artísticas, como artes cênicas (teatro, dança, circo e performance), artes visuais, música, literatura, audiovisual, arte digital, design, moda, cultura alimentar, cultura popular, cultura afro-brasileira, cultura indígena e artes integradas.

Além do apoio na logística das apresentações, os selecionados irão ganhar cachês que vão de R$ 800, na categoria videoclipe, à R$ 7 mil, no caso das performances de cultura popular com até 10 artistas. Cabe ressaltar que todos os participantes vão precisar comprovar a vacinação contra a Covid-19.

Idealizado pela Secretaria da Cultura (Secult ES), o "Cultura em Toda Parte" está sendo gerido por duas organizações da sociedade civil: o Instituto Parceiros do Bem e o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA). Cada instituto é responsável por uma região do Estado e vai cuidar de 100 ações, em cinco municípios e cinco finais de semana.

REGIÃO 1 - INSTITUTO PARCEIROS DO BEM

Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cariacica, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marechal Floriano, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Velha e Vitória.

REGIÃO 2 (IBCA)

Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta e Vila Valério.

INSCRIÇÕES

Na prática, isso faz diferença na hora da inscrição, que é por cidade do grupo ou artista que se interesse. Ou seja, na hora de escolher entre região 1 ou 2 no Mapa Cultural , escolha a cidade em que está o seu comprovante de residência.

NOVIDADES

Neste ano, as apresentações serão presenciais, respeitando os protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria da Saúde (Sesa). No ano passado, todas as apresentações e atividades de formação do “Cultura em Toda Parte” foram realizadas de maneira remota.

Outra novidade é a categoria videoclipe, que não existia na primeira edição do projeto. No caso dessa categoria, os artistas estarão licenciando seus videoclipes para serem executados durante toda a programação. Na hora da inscrição, vale a cidade do artista ou banda e será necessário anexar uma carta com a autorização do diretor do clipe.

CATEGORIAS

Cada apresentação receberá cachê pela participação de acordo com a tabela abaixo:





Categoria A – Apresentações solo – R$ 1,5 mil (10 oportunidades)

Apresentações solo – R$ 1,5 mil (10 oportunidades) Categoria B – Apresentações duo – R$ 2,2 mil (18 oportunidades)

Apresentações duo – R$ 2,2 mil (18 oportunidades) Categoria C – Apresentações trio – R$ 3,3 mil (18 oportunidades)

Apresentações trio – R$ 3,3 mil (18 oportunidades) Categoria D – Apresentações com 4 até 6 artistas – R$ 5 mil (44 oportunidades)

Apresentações com 4 até 6 artistas – R$ 5 mil (44 oportunidades) Categoria E – Apresentações artes cênicas/dança com até 7 artistas – R$ 6 mil (10

Apresentações artes cênicas/dança com até 7 artistas – R$ 6 mil (10 oportunidades)

Categoria F – Apresentações cultura popular com até 10 artistas – R$ 7 mil (10 oportunidades)

Apresentações cultura popular com até 10 artistas – R$ 7 mil (10 oportunidades) Categoria G – Apresentações de contação de histórias – R$ 1,5 mil (10 oportunidades)

Apresentações de contação de histórias – R$ 1,5 mil (10 oportunidades) Categoria H – Apresentações de videoclipe – R$ 800 (20 oportunidades)

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