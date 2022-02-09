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Literatura japonesa

Consulado Japonês doa quase 800 mangás para Biblioteca Pública do ES

Local recebeu 792 exemplares de mangás para estimular o interesse dos usuários da biblioteca pela cultura japonesa. Apenas oito bibliotecas no Brasil contam com este acervo de títulos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 14:01

Vista do Consulado Japonês no Palácio Anchieta para realizar uma doação de mangás
Vista do Consulado Japonês no Palácio Anchieta para realizar uma doação de mangás Crédito: Divulgação/ Governo do Estado
A Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES) recebeu uma doação de 792 exemplares de mangás, os quadrinhos típicos do Japão, do Consulado Japonês, nesta terça-feira (8). O objetivo dessa ação é estimular e aumentar o interesse dos usuários da biblioteca pela cultura japonesa.
Em terras capixabas, uma comitiva do Consulado japonês realizou a entrega dos exemplares que farão parte do acervo da BPES. No Palácio Anchieta, em Vitória, o governador do Estado, Renato Casagrande, recebeu o cônsul-geral do Japão, Ken Hashiba, e o representante da Fundação Japão em São Paulo, Masaru Susaki.
A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult); a Fundação Japão, órgão ligado ao Ministério de Relações Exteriores japonês; e o Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro.
O objetivo da doação de livros de gêneros variados, em formato mangá, é tornar a cultura japonesa disponível para mais pessoas no Brasil. Os interessados em conhecer os títulos podem visitar a Biblioteca Pública e mergulhar no universo dos mangás. Os livros ficarão disponíveis para leitura somente nas instalações da BPES.
“Estamos recebendo um acervo importante da cultura japonesa. Os brasileiros têm muita admiração pelos japoneses e sua cultura milenar. Quando recebemos esses mangás, nós damos oportunidade aos descendentes de japoneses e aos jovens capixabas de desfrutar um pouco mais da cultura japonesa, estreitando ainda mais nossa relação”, afirmou o governador Renato Casagrande.
O secretário da Cultura lembrou que essa é a terceira vez que uma comitiva do Consulado japonês vem ao Estado em viagens que inclui a visitação a diversos espaços culturais. “Agora, a Biblioteca Pública passa a ter um setor exclusivo dedicado aos mangás com títulos diversos. De uma forma geral, os mangás estimulam a leitura para o público jovem, além de aproximar a cultura oriental com a ocidental. Para além dessa parceria, temos conversado sobre a itinerância de exposições de arte”, completou Fabricio Noronha.
Já o representante da Fundação Japão,Masaru Susaki, disse que o objetivo da ação é firmar uma espécie de intercâmbio artístico. “Introduzimos nossa cultura para os brasileiros por meio das artes cênicas, música, literatura, exposições de arte tradicionais e contemporâneas e os mangás. Apenas oito bibliotecas estatais no Brasil contam com este acervo de títulos”, disse.
  • Serviço:
  • Biblioteca Pública do Espírito Santo
  • Endereço: Avenida João Batista Parra, 165, bairro Praia do Suá – Vitória
  • Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
  • Contatos e redes sociais: 
  • Telefone/WhatsApp: (27) 3137-9351
  • E-mail: [email protected]
  • Facebook: Biblioteca Pública do Espírito Santo
  • Instagram: @bibliotecas.es
*Com informações da Secult

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