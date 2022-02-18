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Big Fone toca na sexta com indicação ao paredão, diz Boninho

O Big Fone tão sonhado por alguns participantes vai finalmente tocar pela primeira vez, nesta sexta (18), e quem atender vai ter que indicar uma pessoa ao paredão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 09:08

Tadeu Schimidt na casa BBB 22
Tadeu Schmidt explicou ao vivo como será a dinâmicaBBB 22 Crédito: Globo/Sergio Zalis
O Big Fone tão sonhado por alguns participantes vai finalmente tocar pela primeira vez, nesta sexta (18), e quem atender vai ter que indicar uma pessoa ao paredão. Boninho, 60, diretor do Big Brother Brasil (Globo), anunciou o Big Fone nesta quinta (17) nas redes sociais pouco antes de começar o reality, mas sem dar detalhes.
"Diretor não sabe nada, até porque a gente lembrou agora que tem uma mega festa Americanas. Sexta-feira Big Fone ao vivo. Bota uma roupinha bonita, espera porque vai ser power", disse Boninho no vídeo. Ele também anunciou que a festa de sábado terá um convidado especial.
O apresentador Tadeu Schmidt explicou ao vivo que a pessoa que atender ao telefone terá que indicar um dos participantes ao paredão. No sábado (19), acontece a Prova do Anjo e no domingo o paredão.
Antes disso, Boninho havia feito postagem no Instagram de uma foto do Big Fone e que tocaria no sábado. Depois, ele falou que houve uma mudança de última hora na programação.
Na quarta (16), o diretor do reality disse em seu Instagram que o Big Fone não iria demorar muito para tocar pela primeira vez nesta edição. O Big Boss respondeu a um comentário dizendo que o telefone da casa mais vigiada do Brasil deve entrar em ação ainda nesta semana.
O perfil Gina Indelicada comentou na publicação do diretor de televisão, questionando: "E o Big Fone, quando toca? Está demorando". Em seguida, Boninho respondeu: "Que tal essa semana!". O comentário alcançou mais de 1.000 curtidas.
Nas respostas, fãs e internautas celebraram o spoiler e torceram para acontecer o mais rápido possível. "Vamos movimentar esse jogo", escreveu um. "Espero ansiosamente", disse outro. "Estou pronta!", comentou uma terceira.

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