Justiça proíbe Marcius Melhem de vazar mensagens com Dani Calabresa

O humorista Marcius Melhem pediu sexo oral a atriz que contratou na TV Globo Crédito: Marcus Leoni/Folhapress

O Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu Marcius Melhem, o ex-diretor de humor da TV Globo, de publicar nas redes sociais, ou repassar para a imprensa, o conteúdo de conversas virtuais que trocou no passado com a atriz Dani Calabresa, que o acusa de assédio moral e sexual. A decisão veio à tona nesta quinta, noticiada pelo site Notícias da TV, do UOL, e confirmada pela reportagem.

A decisão da Justiça em proibir Melhem de publicar ou repassar dados de conversas com Calabresa chega um mês depois de o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, publicar algumas dessas mensagens que estão em segredo de Justiça e constam entre os autos da investigação do caso.

Na coluna de Feltrin, as conversas de WhatsApp entre os humoristas expostas datadas de 2016 a 2019 mostram um clima amistoso e de flerte entre ambos, mas não comprovam que as denúncias de Dani Calabresa são falsas ou verdadeiras.

"Embora Marcius Melhem defenda que tudo deveria ser aberto e transparente para que a opinião pública conheça toda a verdade, sempre atuou com total lealdade processual e respeito absoluto ao sigilo. A luta de Dani Calabresa por manter as trocas de mensagens em segredo já mostra de que lado está a verdade", diz a defesa do ator, em nota.

"As 12 mulheres que denunciaram Marcius Melhem por assédio moral e sexual têm mantido absoluto respeito ao sigilo dos processos, até mesmo para proteger os nomes de terceiros envolvidos", diz a nota dos advogados das denunciantes. "Lamentamos os constantes vazamentos que têm acontecido, sempre com versões que atacam as vítimas, defendem os pontos de vista do acusado e em momentos que a ele interessam. Acreditamos na Justiça e temos certeza de que a verdade vai prevalecer."

A primeira denúncia contra Melhem foi feita por Dani Calabresa, em 2019, mas veio a público sem muito alarde, ainda como um caso de assédio moral.

No ano seguinte, a advogada Mayra Cotta, representando 12 pessoas, afirmou à coluna da Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo, que Melhem tinha agido de forma violenta contra várias artistas. Ela relatou ainda a série de denúncias que existiam contra ele, sendo a maioria de assédio sexual.​ Melhem, porém, sempre negou que tenha assediado as atrizes.

Depois de colher depoimentos da denúncia coletiva, o inquérito foi encerrado e, neste ano, deu origem a uma ação apresentada ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que ajuizou uma ação civil pública contra a TV Globo por causa das denúncias. Na época, a emissora afirmou desconhecer a ação e que não comenta processos que estejam aguardando julgamento.