Câmera registra vizinhos com faca e garrafa na porta de Eddy Jr., em SP

O humorista Eddy Júnior é ameaçado por um vizinho com uma faca na porta do apartamento dele, em São Paulo Crédito: Reprodução

Após Eddy Jr. expor ataques racistas proferidos por uma vizinha na última terça (18) , o humorista voltou a ser assunto nesta quarta (19). Conforme noticiou o portal G1, o sistema de câmeras do prédio onde mora o rapaz, em São Paulo, registrou que a mesma vizinha, acompanhada pelo filho, esteve na porta do apartamento do comediante com uma faca e uma garrafa. As imagens têm registros dos dias 1º e 7 de setembro.

O humorista contou que desde abril é alvo de reclamações da mulher por barulho em seu apartamento na madrugada, em horários que, segundo ele, estava dormindo ou até mesmo fora de casa.

De acordo com a matéria divulgada pelo portal, os supostos ataques aconteceram em duas ocasiões. O primeiro deles, em 1º de setembro, se deu por volta das 3h50. Nas imagens de segurança em que o G1 teve acesso, o filho da vizinha (que ela alega ter leve deficiência intelectual) aparece com uma faca em frente ao apartamento de Eddy.

Ele chega a brincar com o objeto, apontá-lo para a porta, e batê-lo contra a parede. Uma discussão parece ter acontecido entre o comediante e o rapaz. O homem vai embora após cerca de 1 minuto. Os funcionários do prédio chegam ao andar por volta das 3h55 e conversam com Eddy, que mostra imagens no celular.

No dia 7, aconteceu o segundo suposto ataque. Mãe e filho vão novamente à porta do apartamento do artista em duas oportunidades. Na segunda, por volta das 3h30, o rapaz aparece com a faca e a mulher com uma garrafa de vinho em mãos. Eles discutem com Eddy e vão embora.

RECLAMAÇÕES

Conforme publicou o G1, a vizinha registrou várias reclamações contra o humorista no prédio. Ela e o filho afirmam que vivem "momentos perturbadores" por conta do barulho vindo do apartamento do rapaz.

Por sua vez, a senhora, devido às imagens registradas pelas câmeras de monitoramento, será multada em dez vezes o valor do condomínio mensal do prédio (que pode chegar a R$ 8 mil) e pode sofrer um processo de expulsão devido a reiteradas agressões e ameaças.

Uma matéria publicada nesta quarta mostrou Eddy Jr. detalhando nas redes sociais os ataques racistas que sofreu da vizinha. A mulher se recusou a dividir o elevador com ele e, nas imagens, apareceu proferindo diversas injúrias.

O humorista mora em um condomínio na Barra Funda, bairro da zona oeste de São Paulo e, no vídeo, a agressora o acusa de roubar itens de outros moradores. Eddy mostra ainda que a vizinha continuou os ataques na porta de sua casa. "Cai fora, macaco!", dizia a mulher na gravação.

Na legenda do post, ele expôs detalhes do que sofreu. "Macaco, imundo, feio, urubu, neguinho, um perigoso que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio. Foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser preto", iniciou Eddy. "Pra finalizar, tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim. Novamente, por ser preto. Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também", continuou.

Ao portal G1, o comediante deu mais detalhes sobre os ataques. Ele disse que se mudou para o prédio em fevereiro e logo no mês seguinte recebia ligações do porteiro sobre reclamações de barulho vindo do apartamento, sendo que o humorista estava dormindo ou até mesmo não estava em casa. Ele conta que chegou a receber multas por importunação e barulho.

Quando a advogada de Eddy leu o livro de reclamações do prédio, viu que as denúncias vinham da vizinha. "Ela falava que eu desligava a máquina de lavar dela, falou que eu hackeei a internet da casa dela, que eu desligava o fogão dela. Alegou que eu a deixei sem gás. O condomínio até retirou as multas", afirmou ao portal.

Segundo informações de sua assessora repassadas ao portal, Eddy Jr. já deixou o edifício e prestaria uma nova queixa contra a vizinha agressora na tarde desta quarta (19).

APOIO

E o B.O. continua rendendo em São Paulo. Na tarde desta quarta, moradores do prédio em que Eddy Jr. morava protestaram contra a suposta agressora.

Moradores do condomínio onde Eddy Jr. morava, em São Paulo, fazem protesto contra a vizinha acusada de racismo pelo humorista Crédito: Reprodução/TV Globo