Humorista Eddy Jr. expõe nas redes ataque racista de vizinha Crédito: Reprodução/Instagram/@oficialeddy

O comediante Eddy Jr. expôs nas redes sociais ataques racistas que sofreu de uma vizinha, na noite da terça-feira, 18. A mulher branca se recusou a dividir o elevador com ele e, nas imagens, apareceu proferindo diversas injúrias.

O humorista mora em um condomínio na Barra Funda, bairro da zona oeste de São Paulo e, no vídeo, a agressora acusa ele de roubar itens de outros moradores.

Eddy mostra ainda que a vizinha continuou os ataques na porta de sua casa.

"Cai fora, macaco", dizia a mulher na gravação.

Ela chegou a dizer que chamaria a polícia caso Eddy se aproximasse.

Na legenda, ele expôs detalhes do que sofreu. "Macaco, imundo, feio, urubu, neguinho, um perigoso que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio Foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser preto", iniciou Eddy. "Pra finalizar, tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim. Novamente, por ser preto. Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também", continuou.