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Racismo

Humorista Eddy Jr. expõe nas redes ataque racista de vizinha

Ator publicou vídeo nas redes sociais de mulher branca que se recusou a pegar elevador com ele: ‘Façam ela pagar pelo crime que cometeu’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 13:51

Humorista Eddy Jr. expõe nas redes ataque racista de vizinha
Humorista Eddy Jr. expõe nas redes ataque racista de vizinha Crédito: Reprodução/Instagram/@oficialeddy
O comediante Eddy Jr. expôs nas redes sociais ataques racistas que sofreu de uma vizinha, na noite da terça-feira, 18. A mulher branca se recusou a dividir o elevador com ele e, nas imagens, apareceu proferindo diversas injúrias.
O humorista mora em um condomínio na Barra Funda, bairro da zona oeste de São Paulo e, no vídeo, a agressora acusa ele de roubar itens de outros moradores.
Eddy mostra ainda que a vizinha continuou os ataques na porta de sua casa.
"Cai fora, macaco", dizia a mulher na gravação.
Ela chegou a dizer que chamaria a polícia caso Eddy se aproximasse.
Na legenda, ele expôs detalhes do que sofreu. "Macaco, imundo, feio, urubu, neguinho, um perigoso que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio Foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser preto", iniciou Eddy. "Pra finalizar, tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim. Novamente, por ser preto. Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também", continuou.
E concluiu: "Não sei descrever o sentimento que tô sentindo, venci fazendo as pessoas sorrirem e isso não vai mudar. Vou continuar fazendo vocês sorrirem, porém agora vai ser um pouco mais difícil. Beijo pra todos que gostam de mim, espero que vocês compartilhem isso e façam essa mulher pagar pelo crime que ela cometeu."

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