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Crime

Eddy Jr. deixa apartamento após caso de racismo e ameaças de morte

Em entrevista, o comediante disse que deixou o apartamento temporariamente por questão de segurança, mas que sua vontade era de permanecer
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 11:30

Humorista Eddy Jr. expõe nas redes ataque racista de vizinha
Humorista Eddy Jr. expõe nas redes ataque racista de vizinha Crédito: Reprodução/Instagram/@oficialeddy
Após o caso de racismo e as ameaças de morte que sofreu essa semana, o humorista Eddy Jr. deixou temporariamente seu apartamento, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na noite da última quarta-feira (19). Contra a sua vontade, o artista, que vem sofrendo ameaças desde abril, disse que não gostaria de sair da própria casa:
"A minha vontade era não sair do meu apartamento, mas, infelizmente, tive de sair porque sofri ameaça de morte. Ter que sair da minha própria casa por causa de uma pessoa racista é um sentimento muito ruim", disse Eddy em entrevista ao "Boa Tarde, São Paulo" (TV Band).
O comediante ressaltou ainda todo o caso de racismo que aconteceu na noite da última terça-feira, 18, quando postou no seu perfil do Instagram as ofensas racistas que recebeu de uma de suas vizinhas e seu filho:
"Ela não quis usar o mesmo elevador que eu. Ela falou que ‘não sabe o que está fazendo aqui’, que esse tipo de gente ‘não pode morar aqui’ e que ‘não sei como tem dinheiro para morar aqui’. Aí, eu gravei ela me chamando de macaco, começou a me chamar de urubu", desabafou.
"Minha campainha tocou. Aí eu fui para a porta e falei: ‘quem que é?’ Aí foi aonde ele começou, o filho dela, né: 'vou te matar, você vai morrer'", completou. Em seu perfil no Twitter, Eddy Jr. disse na noite da última quarta-feira, 19, que já prestou depoimento sobre o caso:

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