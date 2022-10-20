Avaliada em R$ 12 milhões, mansão de Anitta é colocada à venda no RJ

A cantora Anitta Crédito: Instagram/ @anitta

Atualização De acordo com o jornal Estadão, a cantora continuará fazendo ponte aérea entre o Brasil e os EUA. A assessoria de Anitta informou que ela e sua família continuam tendo residência fixa no Rio de Janeiro. O bairro não foi informado. A matéria foi atualizada.



A cantora Anitta colocou sua casa à venda no Rio de Janeiro. A mansão, de 620 m² é avaliada entre R$ 10 e R$ 12 milhões, fica em um luxuoso condomínio, na Barra Tijuca. Marcada por festas lendárias, a parte externa da residência inclui piscina aquecida, área de churrasco, spa exclusivo e um quintal com jardinagem extenso. Haja fôlego para listar.

Na parte interna, a mansão conta com quatro suítes, sala de jantar, sala de estar, closet e o mais esperado para ser exposto: o ''quarto do sexo''. O cômodo polêmico é munido de apetrechos eróticos diversos, onde a ex-BBB e cantora Juliette Freire já revelou ter dormido.

''Quarto do sexo'' na casa de Anitta, postado pela influenciadora GKay Crédito: Reprodução/Instagram

O condomínio requintado que abriga a mansão possui uma área comum para lá de luxuosa. O espaço possui salões de festas, campo de futebol, academia de ginástica, quadras poliesportivas, ambiente para pilates e um octógono de MMA.

A decoração da mansão é baseada em um estilo descontraído e jovial, utilizado para compor a casa que um dia foi sonho da cantora, que explode nas paradas há 12 anos. Dentre as peculiaridades, está uma parede de quase sete metros com imagens de Marilyn Monroe, Rolling Stones, Frida Kahlo, Madonna e claro, a própria ''poderosa''. Tudo que tange à decoração expansiva e descolada da mansão de Anitta foi assinado pela designer de interiores Amanda Ambrósio e pela arquiteta Paula Ambrósio.

Mansão da Anitta é avaliada entre R$ 10 e R$ 12 milhões Crédito: Reprodução

RESIDÊNCIA FIXA