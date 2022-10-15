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Divas

Beyoncé, Anitta e Larissa Manoela aparecem na lista dos dez mais bem pagos do Instagram

Cristiano Ronaldo é quem mais faturou em 2021 por meio de postagens patrocinadas no aplicativo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 10:11

Anitta entrou para o seleto grupo dos mais bem pagos do Instagram. A cantora, que recentemente foi indicada ao American Music Awards 2022, ocupa o oitavo lugar na lista do Top 10 Global e quem aparece em seguida é outra brasileira: Larissa Manoela.
Beyoncé, Anitta e Larissa Manoela ganham bem com postagens em rede social
Beyoncé, Anitta e Larissa Manoela ganham bem com postagens em rede social Crédito: Reprodução/Instagram
De acordo com NetCredit, enquanto Anitta ao longo de 2021 faturou um pouco mais de US$ 16 milhões, aproximadamente R$ 84 milhões, a atriz da Globo ganhou cerca de US$ 15 milhões (R$ 78 milhões). A cantora Dua Lipa fecha a lista com US$ 13 milhões (R$ 68 milhões). Quem também aparece bem na lista é Beyoncé. A intérprete de "Single Ladies" recebeu quase US$ 34 milhões (R$ 178 milhões).
"O endosso de marcas de celebridades sempre foi popular, mas as mídias sociais levaram isso a outro nível. Quanto as pessoas mais famosas do mundo podem ganhar com postagens patrocinadas no Instagram? Analisamos milhões de postagens para descobrir", disse o NetCredit em uma publicação.
Indo para a sua 5ª Copa do Mundo, o atacante português Cristiano Ronaldo lidera a lista de ricos do Instagram. Ele ganhou cerca de US$ 85,2 milhões (R$ 455 milhões) em 2021, apenas por meio de postagens patrocinadas no aplicativo. O também jogador de futebol, o argentino Lionel Messi é o segundo lugar, já que faturou quase US$ 72 milhões (R$ 383 milhões) na rede social. A estrela indiana de críquete Virat Kohli completa os três primeiros colocados do seleto grupo. Ele abocanhou US $ 36,7 milhões (R$ 195,4 milhões).

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