Thomaz é o menos votado pelo público e está eliminado de ‘A Fazenda 14'

Em uma roça com recorde de participação do público na votação, o escolhido para deixar A Fazenda foi o ator Thomaz Costa. Na noite desta quinta-feira, 20, Thomaz foi o que menos recebeu votos para permanecer na casa e foi eliminado com 17,31%
Já a Dra. Deolane foi a peoa mais votada para permanecer na disputa, com 45,97% e Shayan voltou para a sede com 36,72%. Porém, a permanência do iraniano durou apenas algumas horas, já que ele se envolveu numa briga com Thiago Ramos e ambos foram expulsos. A produção decidiu retirar os participantes na madrugada desta sexta-feira, 21, após os dois trocarem empurrões e cotoveladas.
Ainda em conversa com o eliminado da noite, a apresentadora Adriane Galisteu perguntou a Thomaz porque ele desejava sair do programa e se estava apaixonado pela cantora Tati Zaqui, participante da edição e já eliminada com qual se relacionou. "Isso com certeza, mas até antes disso acontecer. Antes mesmo da saída dela, eu já estava muito fragilizado. E, como eu disse, meu game vai começar a partir de agora. Eu vou desmascarar cada uma das pessoas que estão lá dentro (...)", disse o ex-peão.