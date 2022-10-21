‘A Fazenda 14’: Shayan e Tiago Ramos são expulsos do reality após agressão

A Fazenda 2022: Tiago e Shay expulsos Crédito: Reprodução/Playplus

A produção de ‘A Fazenda 14′, da Record TV, decidiu expulsar do reality show os participantes Tiago Ramos e Shayan Haghbin após confusão que terminou com agressão na madrugada desta sexta-feira, 21. Em comunicado por escrito feito aos demais peões da casa, a produção anunciou a expulsão dos dois e alegou que “ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões”.

A briga ocorreu após o resultado da quinta eliminação de ‘A Fazenda 14′. Shayan era um dos roceiros, mas foi salvo pelo público com 36,72% dos votos. Além dele, Deolane Bezerra, que também disputava a Roça, foi salva com 45,97%. Já Thomaz Costa só alcançou 17,36% da votação do público e foi o quinto eliminado desta edição.

Atenção! ? A produção decidiu retirar do programa os participantes @shayhaghbin e @tiagoramosof após o ocorrido na madrugada desta sexta-feira (21).



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Durante o programa ao vivo, na noite desta quinta-feira, 20, Shayan foi o primeiro peão a retornar à sede. Ao entrar, foi recepcionado pelo grupo B, que o abraçou e comemorou. Por outro lado, os peões do grupo A não ficaram muito felizes com a volta. Vini Büttel, do grupo rival, chegou a se aproximar do peão de maneira provocativa, mas logo foi contido por Iran Malfitano e Lucas Santos.

Depois, foi a vez de Tiago Ramos, também do grupo A, encarar o adversário Shay. Apesar da tentativa dos colegas de evitarem uma confusão entre os peões, os ânimos seguiram exaltados até o momento em que ocorreu a agressão. Pelas imagens das câmeras do confinamento, foi possível ver o momento em que Shayan e Tiago iniciam um bate boca e depois seguem trocando empurrões e cotoveladas. Tiago ainda teria ameaçado agredir Shay com uma garrafa.

AO VIVO

A confusão foi flagrada ainda no programa ao vivo. A apresentadora Adriane Galisteu, ao ver a cena, informou ao público que as imagens seriam analisadas pela produção. Já durante a madrugada, após a análise, veio a decisão oficial pela expulsão dos dois. O anúncio deixou alguns peões chocados.

Pelas redes sociais, as equipes de ambos os participantes se pronunciaram sobre a decisão. “Infelizmente nosso ciclo em A Fazenda 14 termina aqui! Shay nos encheu de orgulho durante toda sua trajetória, mantendo sempre seus valores intactos e inegociáveis. Sua trajetória no reality foi de muita resiliência”, escreveu o perfil oficial do peão no Twitter. O de Tiago Ramos também comentou: “O jogo infelizmente acabou para o nosso Ti. Vem Tiago, estamos te esperando com muito amor”, disse a publicação.

Primeiramente, gratidão por tudo meu Deus. Obrigado a todos os fãs, fã-clubes e todo o público que abraçou o Tiago. O jogo infelizmente acabou para o nosso Ti. A produção expulsou ele da #Afazenda14.

Vem Tiago estamos te esperando com muito amor. ❤️⚽️ #TropadoTi até o fim! pic.twitter.com/rRnNJRRXWg — Tiago Ramos ⚽️ (@tiagoramosof) October 21, 2022