'A Fazenda': Bia Miranda vence prova e três peões estão na roça; veja

A noite da quarta-feira, 12, foi típica em A Fazenda: prova do fazendeiro. Na ocasião, Bia Miranda, Tati Zaqui e Bárbara Borges disputaram pelo título e, consequentemente, a chance de escapar da roça desta semana. A prova em questão exigiu reflexo e pontaria das participantes. Após uma disputa acirrada com Tati, Bia levou a melhor, garantindo a vitória e fazendo seu grupo de amigos vibrar com a volta para a sede.