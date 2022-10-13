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Reality

'A Fazenda': Bia Miranda vence prova e três peões estão na roça; veja

Com a vitória, a participante garante mais uma semana no reality show
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 13:16

Bia Miranda vence prova do Fazendeiro
Bia Miranda vence prova do Fazendeiro Crédito: Reprodução/Record TV
A noite da quarta-feira, 12, foi típica em A Fazenda: prova do fazendeiro. Na ocasião, Bia Miranda, Tati Zaqui e Bárbara Borges disputaram pelo título e, consequentemente, a chance de escapar da roça desta semana. A prova em questão exigiu reflexo e pontaria das participantes. Após uma disputa acirrada com Tati, Bia levou a melhor, garantindo a vitória e fazendo seu grupo de amigos vibrar com a volta para a sede.
Com o resultado, Bia está fora da roça e, ainda, com imunidade e o direito de indicar algum peão para a próxima berlinda.
Sendo assim, além de Tati e Bárbara, Vini Buttel, vetado da prova, formam a roça desta semana.
A eliminação de um deles ocorre ao vivo na noite desta quinta-feira, 13.

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