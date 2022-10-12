Tiago Abravanel e Fernando Poli se casam em SP e recebem famosos

Tiago Abravanel e o marido Fernando Poli curtem o Carnaval de São Paulo 2022 Crédito: Instagram/@tiagoabravanel

O casal Tiago Abravanel e Fernando Poli subiu ao altar na noite de terça-feira (11) em Moema, zona sul de São Paulo.

De acordo com a Quem, os padrinhos entraram na cerimônia ao som da música "Muito Obrigado Axé", de Ivete Sangalo. Já os noivos entraram com a canção "Você", de Tim Maia.

Foram os sobrinhos e afilhados de Tiago e Fernando os responsáveis por entregar as alianças e flores aos dois. Os votos de ambos emocionaram os convidados.

Já a festa contou com show especial de Preta Gil e teve celebridades ilustres. Dentre elas Patricia Abravanel, Carol Trentini, Thiaguinho e Carol Peixinho, Ingrid Guimarães e as ex-BBB Bárbara Heck e Jessilane.

Em setembro, ambos já haviam se casado no civil em uma cerimônia íntima apenas para poucos familiares e padrinhos na cobertura deles na capital paulista. Alguns detalhes foram mostrados por eles nas redes sociais.