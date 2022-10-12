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Matrimônio

Tiago Abravanel e Fernando Poli se casam em SP e recebem famosos

Confira os detalhes da cerimônia e da festa, que contou com show especial de Preta Gil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 12:58

Tiago Abravanel e o marido Fernando Poli curtem o Carnaval de São Paulo 2022
Tiago Abravanel e o marido Fernando Poli curtem o Carnaval de São Paulo 2022 Crédito: Instagram/@tiagoabravanel
O casal Tiago Abravanel e Fernando Poli subiu ao altar na noite de terça-feira (11) em Moema, zona sul de São Paulo.
De acordo com a Quem, os padrinhos entraram na cerimônia ao som da música "Muito Obrigado Axé", de Ivete Sangalo. Já os noivos entraram com a canção "Você", de Tim Maia.
Foram os sobrinhos e afilhados de Tiago e Fernando os responsáveis por entregar as alianças e flores aos dois. Os votos de ambos emocionaram os convidados.
Já a festa contou com show especial de Preta Gil e teve celebridades ilustres. Dentre elas Patricia Abravanel, Carol Trentini, Thiaguinho e Carol Peixinho, Ingrid Guimarães e as ex-BBB Bárbara Heck e Jessilane.
Em setembro, ambos já haviam se casado no civil em uma cerimônia íntima apenas para poucos familiares e padrinhos na cobertura deles na capital paulista. Alguns detalhes foram mostrados por eles nas redes sociais.
Os detalhes dos arranjos das flores, das mesas e da decoração foram escolhidos por Poli. Mas Abravanel também deu seus palpites. O bolo tinha no topo dois ursinhos e as iniciais F e T. Também havia um pianista na cerimônia.

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