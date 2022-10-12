Ivete Sangalo diz estar ansiosa por show em Guarapari: "Vai ser demais"

Ivete Sangalo faz show em Guarapari em janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo

Parece que "mainha" está vindo com tudo para o Espírito Santo. Ivete Sangalo fez a alegria dos capixabas nesta terça-feira (11) ao responder uma mensagem de um seguidor em seu Instagram.

Um fã perguntou se Veveta está ansiosa para retornar a Guarapari após três anos. Em resposta, a musa do axé falou sobre a expectativa e disse que ficou muito tempo sem vir ao Estado por causa da pandemia da Covid-19.

"Está ansiosa para voltar a Guarapari depois de três anos? Estou te esperando, 'mainha'", perguntou o fã, em uma caixa de perguntas na rede social de Ivete.

Na sequência, a cantora respondeu: "Se eu estou? Ave Maria, Guarapari! Muito tempo, né gente? Teve o lance da pandemia que a gente não pode fazer show. Agora está voltando tudo. Vai ser demais", afirmou.



A baiana sobe aos palcos no dia 8 de janeiro de 2023, no P12 Parador, em Guarapari. O evento, batizado de "Ivete Sunset", ainda vai contar com a presença do cantor capixaba Silva. Os ingressos estão à venda no site Le Billet e custam entre R$ 110 (meia, 1º lote) e R$ 220 (inteira, 1º lote).

Além de Ivete e Silva, o espaço também vai ter shows de Zé Neto e Cristiano, em 31 de dezembro, Thiaguinho e Filipe Ret, em 1 de janeiro, e Jorge e Mateus, Leo Santana e Chemical Surf, no dia 14 de janeiro. Todos os ingressos estão disponíveis no site

SHOWS DA P12 PARADOR