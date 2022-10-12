Ivete Sangalo diz estar ansiosa por show em Guarapari: "Vai ser demais"

Parece que "mainha" está vindo com tudo para o Espírito Santo. Ivete Sangalo fez a alegria dos capixabas nesta terça-feira (11) ao responder uma mensagem de um seguidor em seu Instagram.
Um fã perguntou se Veveta está ansiosa para retornar a Guarapari após três anos. Em resposta, a musa do axé falou sobre a expectativa e disse que ficou muito tempo sem vir ao Estado por causa da pandemia da Covid-19.
"Está ansiosa para voltar a Guarapari depois de três anos? Estou te esperando, 'mainha'", perguntou o fã, em uma caixa de perguntas na rede social de Ivete.
Na sequência, a cantora respondeu: "Se eu estou? Ave Maria, Guarapari! Muito tempo, né gente? Teve o lance da pandemia que a gente não pode fazer show. Agora está voltando tudo. Vai ser demais", afirmou.
A baiana sobe aos palcos no dia 8 de janeiro de 2023, no P12 Parador, em Guarapari. O evento, batizado de "Ivete Sunset", ainda vai contar com a presença do cantor capixaba Silva. Os ingressos estão à venda no site Le Billet e custam entre R$ 110 (meia, 1º lote) e R$ 220 (inteira, 1º lote).
Além de Ivete e Silva, o espaço também vai ter shows de Zé Neto e Cristiano, em 31 de dezembro, Thiaguinho e Filipe Ret, em 1 de janeiro, e Jorge e Mateus, Leo Santana e Chemical Surf, no dia 14 de janeiro. Todos os ingressos estão disponíveis no site.
SHOWS DA P12 PARADOR
- IVETE SUNSET
- QUANDO: 8/1 (domingo)
- ONDE: P12 Parador. Rodovia do Sol, Km 26, Porto Grande, Guarapari
- HORÁRIO: 16h
- INGRESSOS: R$ 110 (meia, 1º lote) e R$ 220 (inteira, 1º lote)
- VENDAS: Por meio do site Le Billet
- RÉVEILLON P12 GUARAPARI (ZÉ NETO E CRISTIANO / KVSH)
- QUANDO: 31/12 (sábado)
- ONDE: P12 Parador
- HORÁRIO: 21h
- INGRESSOS: R$ 450 (individual, 2º lote)
- VENDAS: Por meio do site Le Billet
- PÉ NA AREIA (THIAGUINHO / FILIPE RET)
- QUANDO: 1/1 (domingo)
- ONDE: P12 Parador
- HORÁRIO: 16h
- INGRESSOS: R$ 120 (meia, 3º lote) e R$ 240 (inteira, 3º lote)
- VENDAS: Por meio do site Le Billet
- NA PRAIA, COM JORGE & MATEUS, LÉO SANTANA E CHEMICAL SURF
- QUANDO: 14/1 (sábado)
- ONDE: P12 Parador - Rodovia do Sol, Km 26 - Porto Grande, Guarapari
- HORÁRIO: 21h
- INGRESSOS: R$ 160 (meia, 3º lote) / R$ 320 (inteira, 3º lote)
- VENDAS: Por meio do site Le Billet