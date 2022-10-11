Fã de Marília Mendonça ganha indenização de R$ 15 mil por não conhecer a cantora

A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução Instagram @mariliamendoncacantora

Um fã da cantora Marília Mendonça, falecida no ano passado em um acidente aéreo, ganhou uma indenização de R$ 15 mil por não ter conhecido a rainha do sertanejo em 2018. Na ocasião, Caíque Moreira Costa, autor da ação, ganhou um sorteio da empresa Expo Águas Sumaré cujo prêmio era encontrar com a cantora no camarim durante um show no interior de São Paulo. Porém, ele enfrentou problemas no evento e não realizou o sonho de conhecê-la.

Segundo o colunista Rogério Gentile, do UOL, a decisão da Justiça de São Paulo levou em conta que o universitário sofreu danos morais pelo organizador do evento. Ainda de acordo com a coluna, a companhia deveria ligar para Caíque antes de entrar no camarim de Marília, mas não cumpriu com o combinado.

"O show aconteceu e não o chamaram para que pudesse realizar seu grande sonho de conhecer a cantora que tanto admira", afirmou à Justiça o advogado do universitário, Ivan Cardoso.

Na época, Caíque chegou a comentar sobre a situação nas redes sociais. "Sei que muitas pessoas vão dizer que é drama, mas eu me preparei para encontrar a Marília, segurei a minha ansiedade. Nem tinha mais lágrimas de tanto que chorei de felicidade, mas a sensação de ser enganado é horrível”, disse.

O QUE DIZ A DEFESA

A defesa da empresa alegou que cumpriu com o combinado e ligou para o vencedor do prêmio, porém o mesmo não atendeu a ligação. Segundo o portal, a Expo Águas Sumaré afirmou que Caíque foi convocado pelo sistema de som do evento e ressaltou que os demais vencedores compareceram ao camarim. "A conclusão óbvia é de que, muito provavelmente, o requerente [o rapaz] não ouviu a convocação", frisou à Justiça.

O estudante ganhou o processo na primeira instância. A Expo Águas Sumaré recorreu, mas foi derrotada novamente em decisão do Tribunal de Justiça tomada no final de setembro deste ano. Segundo o desembargador Christiano Jorge, relator do processo, era de responsabilidade do evento ter comprovado que Caíque foi chamado pelo sistema de som. A empresa ainda pode recorrer da decisão.