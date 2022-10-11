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Zé Neto mostra o joelho após pagar promessa: ‘Machucados não são nada’

Cantor sertanejo andou de joelhos no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 15:24

Zé Neto mostra o joelho após pagar promessa
Zé Neto mostra o joelho após pagar promessa Crédito: Allysson Moreno/Divulgação/Instagram/@zenetotoscanooficial
O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, mostrou os ferimentos em seu joelho, nesta segunda-feira (10), após pagar promessa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. O artista, que costuma frequentar o local, disse que não conseguiu cumprir sua procissão deste ano, por isso, demonstrou sua fé de outro modo.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Zé exibiu trechos de sua peregrinação e escreveu na legenda que “os machucados não são nada, perto da benção” de Nossa Senhora.
“O mãezinha de Aparecida, esse ano não pude fazer minha romaria de mula. Então, para não passar em branco, vim humildemente somente agradecer, por me dar saúde e ter uma família linda, por me dar o dom da vida e a capacidade de levar alegria às outras pessoas. E os machucados não são nada perto da benção que é ter você intercedendo por nós", disse o cantor.
Ainda no Instagram, o artista afirmou que costuma ir ao Santuário em cima de um burro, mas revelou que não foi possível neste ano por falta de tempo. “Ontem foi maravilhoso. Rezei bastante, agradeci, porque nessa altura do campeonato, depois de tudo o que a gente passou nesses últimos dois anos, é só agradecer mesmo. Vou fazer uma leve observação aqui. Eu acho muito engraçado, tudo o que você posta hoje, você tem que ficar justificando. Todo ano eu vou de burro, esse ano eu só não fui porque não deu tempo”, iniciou.
Em seguida, Zé Neto rebateu críticas de pessoas que comentaram o fato dele ter usado uma joelheira para pagar a promessa. "Duro que até descendo de joelho os outros falam: ‘Ah, mas colocou joelheira’, ‘Facinho descer de joelheira, né?’. Dá uma olhada aí. Vai lá de joelheira também que é 'facinho'. O importante é agradecer. Cada um sabe a fé que tem, cada um expressa da maneira que achar melhor. De burro, de bicicleta, a pé, de moto ou de carro", finalizou o artista.

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