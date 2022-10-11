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Novela

Jade Picon se emociona ao ver cena de nascimento de Chiara em "Travessia"

Cena, que foi ao ar nesta segunda (10), mostrou adoção da personagem e trouxe montagens de fotos da influenciadora ao lado de Humberto Martins
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 13:30

Jarde Picon comemora a estreia em
Jarde Picon comemora a estreia de "Travessia" Crédito: Reprodução/Instagram
A influenciadora Jade Picon apareceu pela primeira vez em uma telenovela nesta segunda-feira (10) e se emocionou ao ver a cena do nascimento de sua personagem. Jade interpreta Chiara em "Travessia", filha mimada de Guerra, personagem de Humberto Martins.
Nesta segunda, o primeiro episódio revelou que, na verdade, Chiara é filha biológica de Moretti, vivido por Rodrigo Lombardi, e de Débora, interpretada por Grazi Massafera.
Apesar de Grazi ter sido uma das atrizes mais elogiadas na primeira parte, sua personagem morreu logo no primeiro capítulo. A cena que apresentou Chiara mostrou a decisão de Guerra em adotar a bebê e, em seguida, montagens de fotos da influenciadora mais nova ao lado de Humberto.
Nos stories do Instagram, Jade apareceu chorando com a cena da adoção da bebê. "Que fofinho, gente. Chiara nasceu", comemorou. No Twitter, ela publicou uma foto em que estava sentada no chão assistindo à novela. "Ansiosos para ver a Chiara grande amanhã?", questionou aos seguidores.

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