Jade Picon se emociona ao ver cena de nascimento de Chiara em "Travessia"

Jarde Picon comemora a estreia de "Travessia" Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Jade Picon apareceu pela primeira vez em uma telenovela nesta segunda-feira (10) e se emocionou ao ver a cena do nascimento de sua personagem. Jade interpreta Chiara em "Travessia", filha mimada de Guerra, personagem de Humberto Martins.

Nesta segunda, o primeiro episódio revelou que, na verdade, Chiara é filha biológica de Moretti, vivido por Rodrigo Lombardi, e de Débora, interpretada por Grazi Massafera.

Apesar de Grazi ter sido uma das atrizes mais elogiadas na primeira parte, sua personagem morreu logo no primeiro capítulo. A cena que apresentou Chiara mostrou a decisão de Guerra em adotar a bebê e, em seguida, montagens de fotos da influenciadora mais nova ao lado de Humberto.